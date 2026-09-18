Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο 36,8% της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε τον Ιούνιο του 2026 το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Eurostat. Τον Ιούλιο, ωστόσο, το ποσοστό υποχώρησε στο 29,98%.

Τα μηνιαία στοιχεία δείχνουν ότι το μερίδιο των ΑΠΕ στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 34,66% τον Απρίλιο και αυξήθηκε στο 36,84% τον Μάιο. Τον Ιούνιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 36,80%, πριν καταγράψει πτώση σχεδόν επτά ποσοστιαίων μονάδων τον Ιούλιο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 54,1% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Το ποσοστό ήταν οριακά χαμηλότερο από το 54,3% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κυριάρχησε η ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ

Η ηλιακή ενέργεια αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας το 41,6% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, έναντι 37% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ακολούθησαν η αιολική ενέργεια με μερίδιο 27,7% και η υδροηλεκτρική με 22,6%. Τα καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές αντιπροσώπευαν το 7,7%, ενώ η γεωθερμική ενέργεια και οι υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το 0,4%.

Από 19,8% στη Σλοβακία έως 97,7% στη Λετονία

Μεγάλες αποκλίσεις καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών μελών. Το υψηλότερο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σημειώθηκε στη Λετονία με 97,7%, κυρίως χάρη στην υδροηλεκτρική και την ηλιακή παραγωγή.

Ακολούθησαν η Δανία με 94,3%, έχοντας ως βασική πηγή την αιολική ενέργεια, και η Κροατία με 92,2%, κυρίως λόγω της υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 19,8%, στην Τσεχία με 20,9% και στη Μάλτα με 24,5%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν το μερίδιο των ΑΠΕ στην καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν πρέπει να συγχέονται με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των στόχων της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ΑΠΕ και υπολογίζεται με διαφορετική μεθοδολογία.