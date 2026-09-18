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Στις προθέσεις του για τις προεδρικές εκλογές του 2028 αναφέρθηκε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, αποκαλύπτοντας πως δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του τον φέρνουν στην πρώτη θέση, ενώ έθεσε ως ορόσημο για τις τελικές του αποφάσεις το τέλος του 2026.

Μιλώντας στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Μαυρογιάννης χαρακτήρισε εξαιρετική τη σχέση του με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, επισημαίνοντας πως επιθυμεί τη στήριξη του κόμματος χωρίς να ασκεί πίεσεις, ενώ εμφανίστηκε ανοικτός σε συνεργασίες με όλες τις πολιτικές δυνάμεις πλην της ακροδεξιάς.

Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η απόφαση για μια νέα υποψηφιότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφασίσει αποκλειστικά ο ίδιος. Όπως εξήγησε, θα προηγηθεί συζήτηση και διαβούλευση με τους συνεργάτες του, αλλά και με τους ανθρώπους που είχαν στηρίξει την προηγούμενη εκλογική του προσπάθεια.

«Τρεις-τέσσερις δημοσκοπήσεις με εμφανίζουν στην πρώτη θέση»

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που λαμβάνει, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είπε πως «διάφοροι διάφορα» του αποστέλλουν, διευκρινίζοντας ότι η μόνη επίσημη δημοσκόπηση που γνωρίζει είναι εκείνη που είχε διαρρεύσει από τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Όπως είπε, στα χέρια του έχουν φτάσει ακόμη «τρεις-τέσσερις» δημοσκοπήσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται στην πρώτη θέση.

Συμπλήρωσε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είναι «τροφή για σκέψη», σημειώνοντας ότι, σε συνδυασμό με την εικόνα που αποκομίζει από την καθημερινή επαφή του με τον κόσμο, διαμορφώνεται η αίσθηση ότι υπάρχει δυναμική γύρω από μια πιθανή υποψηφιότητά του.

Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν θέσει ως στόχο να καταλήξουν σε τελική απόφαση πριν από το τέλος του 2026.

Εξαιρετική σχέση με Στεφάνου

Στη συνέχεια σχολίασε τη σχέση του με το ΑΚΕΛ και τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, μετά και το πρόσφατο κοινωνικό γεύμα που είχαν.

Υπογράμμισε ότι κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση δεν έγινε συζήτηση για τις Προεδρικές Εκλογές, αλλά για γενικότερα ζητήματα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη σχέση του με τον κ. Στεφάνου «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους συναντήσεις αποτελούν πρακτική που ακολουθούν εδώ και αρκετό καιρό.

Την ίδια στιγμή, εμφανίστηκε ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς το ενδεχόμενο να δοθεί η εντύπωση ότι επιχειρεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. «Μιλάμε για ένα μεγάλο κόμμα που έχει τις διαδικασίες του και τους ανθρώπους του. Δεν είναι σωστό να διαφανεί πως εγώ πιέζω».

Ο κ. Μαυρογιάννης είπε πως θα ήθελε τη στήριξη του ΑΚΕΛ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί η εικόνα πως ασκεί πίεση προς την ηγεσία ή τα όργανα του κόμματος.

«Όλες οι δυνάμεις, με εξαίρεση την ακροδεξιά, είναι καλοδεχούμενες»

Επιπλέον σχολιάσει και τη θέση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του ΑΛΜΑ, σύμφωνα με την οποία έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένο κόμμα, καθώς και τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για «βέτο» του ΑΛΜΑ σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

«Εμένα μου είπαν κάτι χειρότερο, ότι το ΑΛΜΑ έχει βάλει βέτο στην υποψηφιότητά μου. Δεν ξέρω», είπε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να ληφθούν τελικές αποφάσεις, σημειώνοντας πως κάθε πολιτική δύναμη προχωρεί στους δικούς της τακτικούς χειρισμούς. Ξεκαθάρισε όμως ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ΑΛΜΑ. «Γιατί όχι; Εγώ ήμουν και είμαι ανεξάρτητος. Όλες οι δυνάμεις του τόπου, με εξαίρεση την ακροδεξιά, είναι καλοδεχούμενες».

Ταυτόχρονα, έσπευσε να σημειώσει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τέτοιου είδους συζητήσεις, καθώς, όπως είπε, «τώρα είμαστε πολύ νωρίς».

«Εξαιρετικός αντίπαλος ο Αβέρωφ»

Στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στον Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον οποίο, όπως είπε, έχει συναντηθεί μία-δύο φορές.

Ο κ. Μαυρογιάννης επανέλαβε πως θεωρεί τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ «εξαιρετικό αντίπαλο». Σε ερώτηση εάν θεωρεί τον κ. Νεοφύτου εύκολο αντίπαλο, απάντησε κατηγορηματικά: «Κάθε άλλο».

Μιλώντας για τα τηλεοπτικά debates που είχαν πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο κατά την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, σημείωσε ότι είχαν «πολύ καλό επίπεδο». «Για αυτό λέω ότι ήταν πολύ καλός αντίπαλος», ανέφερε.