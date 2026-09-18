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Την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην Κύπρο έκανε το ολοκαίνουριο Kia Seltos, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό από τη Loutsios Group, επίσημο αντιπρόσωπο της Kia στην κυπριακή αγορά.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη νέα γενιά του compact SUV της κορεατικής μάρκας, η οποία έρχεται με ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα, προηγμένες τεχνολογίες και ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την πρακτικότητα.

Στο εσωτερικό δεσπόζει το ψηφιακό cockpit με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 536 λίτρα (VDA). Η πανοραμική γυάλινη οροφή και η προσεγμένη, εργονομική καμπίνα συμπληρώνουν την εικόνα του νέου μοντέλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στον τομέα της ασφάλειας, με το Seltos να εξοπλίζεται με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2, μεταξύ των οποίων τα Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control και AI Assistant.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης, επιχειρηματίες, δημόσια και πολιτικά πρόσωπα, συνεργάτες της εταιρείας και μέλη της οικογένειας της Loutsios Group. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και βουλευτές και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου.

Με την επίσημη αποκάλυψή του στη Λεμεσό, το Kia Seltos ανοίγει πλέον το νέο του κεφάλαιο στην κυπριακή αγορά, φέρνοντας έναν σύγχρονο συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, χώρων και ασφάλειας.

Το νέο διαμάντι της Kia είναι εδώ!