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Ένα τεράστιο αρχείο με περισσότερα από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία εμφανίζονται δεκάδες γυναίκες, εντόπισαν οι Αρχές σε σπίτι στη βόρεια Φιλαδέλφεια. Σε μέρος του υλικού, γυναίκες φαίνονται τραυματισμένες, αναίσθητες ή χωρίς εμφανή σημάδια ζωής. Το ακίνητο ανήκε σε φωτογράφο που είχε ήδη πεθάνει, με τις Αρχές να αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων το εύρος και τη σοβαρότητα των ευρημάτων που είχε αφήσει πίσω του.

Το σπίτι στην 417 Γουέστ Τσου Άβενιου βρίσκεται στη συνοικία Όλνεϊ και σε αυτό ζούσαν ο Ρέιμοντ «R.C.» Χορς και ο γιος του Γιουτζίν. Ο πρώτος ήταν φωτογράφος και δημιουργός πορνογραφικού υλικού και πέθανε το 2025, σε ηλικία 82 ετών. Σήμερα, αστυνομία και FBI προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσα από τον τεράστιο όγκο αρχείων, ποιες από τις βίαιες σκηνές που κατέγραφε ήταν σκηνοθετημένες και ποιες μπορεί να απεικονίζουν πραγματικά εγκλήματα.

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, οι ερευνητές είχαν ταυτοποιήσει 58 γυναίκες που εμφανίζονται στο υλικό, σύμφωνα με το CBS. Για πέντε από αυτές υπάρχουν ανησυχίες ότι είναι νεκρές, ενώ δύο ακόμη που συνδέονται με το σπίτι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, το FBI είχε ολοκληρώσει την εξέταση μόλις περίπου του 30% του ψηφιακού υλικού.

Η σύλληψη που οδήγησε στο σπίτι

Στις 19 Ιουνίου 2026, ο 44χρονος Γιουτζίν Χορς συνελήφθη στη Φιλαδέλφεια. Στο αυτοκίνητο μαζί του βρισκόταν μια γυναίκα που είχε στην κατοχή της πλαστή ταυτότητα με όνομα «Μπλερ Τονζέλι», που είχε δηλωθεί αγνοούμενη το 2023. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι στο όχημα εντοπίστηκαν δύο όπλα χωρίς άδεια και πλαστή διαπίστευση της DEA (Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ).

Το όνομα της Τονζέλι ήταν αυτό που έστρεψε την προσοχή των ερευνητών προς το σπίτι της Γουέστ Τσου Άβενιου. Κατά τις έρευνες στο οίκημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερα από 20 δοχεία με άγνωστες ουσίες, ένα βαρέλι συνδεδεμένο με σωληνώσεις, όπλα, ναρκωτικά, πέντε τεφροδόχους και δεκάδες ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης. Τα δοχεία με τις άγνωστες ουσίες στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Γιουτζίν Χορς



Αργότερα, οι αστυνομικοί έσκαψαν γύρω από το ακίνητο και αφαίρεσαν τμήματα των σωληνώσεων. Πηγές με γνώση της έρευνας είπαν στο CBS Philadelphia ότι οι ντετέκτιβ αναζητούσαν ενδείξεις για πιθανή χρήση της λεγόμενης «υγρής αποτέφρωσης», δηλαδή χημικής διαδικασίας με την οποία μπορούν να αποδομηθούν ανθρώπινα λείψανα. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι.

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600.000 φωτογραφίες και 70.000 βίντεο

Τον Αύγουστο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε συγκεντρώσει πάνω από 600.000 φωτογραφίες, 70.000 βίντεο και πάνω από 10.000 σελίδες με κείμενα, χειρογράφα και σχέδια από ηλεκτρονικές συσκευές του σπιτιού. Τότε οι ερευνητές είχαν προλάβει να εξετάσουν μόλις το 5%-7% του υλικού.

Φωτογραφίες και βίντεο με αγνοούμενες

Μέσα στα πρώτα αρχεία εμφανίστηκαν δύο ονόματα από παλιές υποθέσεις εξαφανίσεων: η Γκαμπριέλ Αμαράντο, η οποία ήταν 22 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2012 και η Μαριμπέλ Φρέσες, 27 ετών όταν χάθηκαν τα ίχνη της το 2018, όπως αναφέρει το The Philadelphia Inquirer. Οι αστυνομικοί βρήκαν εικόνες των δύο γυναικών ζωντανών μέσα στο σπίτι αλλά και μεταγενέστερο υλικό στο οποίο εμφανίζονται χωρίς σημάδια ζωής. Οι σοροί τους δεν έχουν βρεθεί και, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς αυτές ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου ούτε να προσδιορίσει επίσημα την αιτία.

Γκαμπριέλ Αμαράντο, Μαριμπέλ Φρέσες



Το βίντεο με στραγγαλισμό

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα βίντεο το οποίο, όπως αναφέρει η New York Post, πρόκειται για «snuff movie» στο οποίο εμφανίζεται ο Ρέιμοντ Χορς να στραγγαλίζει μια γυναίκα. Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε αργότερα από συγγενή της ως η Νικόλ Αμάντα Φουζάρο, η οποία ήταν 27 ετών όταν εξαφανίστηκε από το Κένσινγκτον το 2018. Αστυνομικές πηγές είπαν στο Philadelphia Inquirer ότι πιστεύουν πως ο Χορς τη σκότωσε.

Η αστυνομία είχε επίσης ενημερώσει μέλη της οικογένειάς της για το εύρημα. Το NBC επιβεβαίωσε την ύπαρξη του βίντεο, αλλά αναφέρει ότι δεν είχε μπορέσει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της γυναίκας που εμφανίζεται σε αυτό.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο αναπληρωτής αστυνομικός διευθυντής Φρανκ Βανόρε περιέγραψε δημόσια μέρος του υλικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα εμφανίζεται να κάνει χρήση ναρκωτικών και στη συνέχεια να παίρνει χρήματα από τον Χορς. Εκείνος τη δένει στο κρεβάτι και τοποθετεί έναν πλαστικό δεματικό ιμάντα γύρω από τον λαιμό της. Έπειτα η γυναίκα φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις της και να παραμένει ακίνητη, όπως αναφέρει το 6abc.com.

«Η Νικόλ ήταν μια όμορφη, καλόκαρδη γυναίκα που άξιζε πολύ καλύτερα από αυτό που της συνέβη. Θα είναι για πάντα αγαπημένη και θα λείπει στην οικογένεια και στους φίλους της», δήλωσε ο ξάδελφός της Τζόναθαν Χάλοραν-Κόρεν.

Η αγνοούμενη Μπλερ Τονζέλι που άνοιξε την υπόθεση

Μέχρι σήμερα, παραμένει ανεξιχνίαστη η εξαφάνιση της Μπλερ Τονζέλι, της γυναίκας της οποίας η πλαστή ταυτότητα βρέθηκε στην κατοχή της συνεπιβάτιδας του Γιουτζίν Χορς και ουσιαστικά οδήγησε τους αστυνομικούς στο σπίτι. Η Τονζέλι εξαφανίστηκε το 2023 και σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν μία από τις γυναίκες που είχαν σχέση με το σπίτι. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ότι έχουν εντοπίσει στο ψηφιακό αρχείο υλικό που να δείχνει τι της συνέβη.

Η New York Post έχει δημοσιεύσει και μια ιδιαίτερα ανατριχιαστική μαρτυρία φίλης της Τονζέλι. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αγνοούμενη είχε χαρακτηρίσει τον Γιουτζίν Χορς «κοινωνιοπαθή» και είχε πει ότι εκείνος μιλούσε για τη δυνατότητα διάλυσης ανθρώπινων λειψάνων με χημικές ουσίες.

Μπλερ Τονζέλι

Η πρώην σύζυγος του φωτογράφου εξαφανίστηκε

Υπήρχε ακόμη μία γυναίκα της οποίας τα ίχνη οδηγούσαν στο ίδιο σπίτι πολύ πριν αρχίσει η σημερινή έρευνα. Η Έιμι ΜακΧέιλ, πρώην σύζυγος του Ρέιμοντ Χορς, εξαφανίστηκε το 2016. Στις 13 Ιουνίου εκείνης της χρονιάς άφησε μήνυμα στην κόρη της λέγοντας ότι ήταν ασφαλής και βρισκόταν στο σπίτι του Χορς στη Γουέστ Τσου Άβενιου. Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Ρέιμοντ Χορς και Έιμι ΜακΧέιλ

Επτά γυναίκες

Οι αρχές έχουν εντοπίσει υλικό με δύο ακόμη γυναίκες που εμφανίζονται τραυματισμένες και αναίσθητες ή χωρίς σημάδια ζωής. Η μία είναι περίπου 25 ετών και έχει ταυτοποιηθεί, αλλά η οικογένειά της ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το όνομά της. Η δεύτερη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί.

Πλέον, επτά γυναίκες που είναι αγνοούμενες ή θεωρούνται πιθανώς νεκρές συνδέονται με την έρευνα στο σπίτι. Η Νικόλ Φουζάρο, η Γκαμπριέλ Αμαράντο και η Μαριμπέλ Φρέσες θεωρούνται από τις αρχές πιθανώς νεκρές, ενώ η Μπλερ Τονζέλι και η Έιμι ΜακΧέιλ παραμένουν επισήμως αγνοούμενες.

Νικόλ Φουζάρο

Ο φωτογράφος Ρέιμοντ «R.C.» Χορς

Το πρόσωπο που βρίσκεται στο κέντρο των περισσότερων από αυτά τα αρχεία δεν μπορεί πλέον να δώσει απαντήσεις. Ο Ρέιμοντ Χορς πέθανε το 2025, σε ηλικία 82 ετών. Για δεκαετίες δημιουργούσε ερωτικό και πορνογραφικό υλικό, μέρος του οποίου περιλάμβανε ιδιαίτερα βίαια σενάρια, όπως στραγγαλισμούς και σκηνές θανάτου.

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer, προσέγγιζε γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης στο Κένσινγκτον, προσφέροντάς τους χρήματα και ναρκωτικά για να εμφανιστούν στις φωτογραφίες και στις ταινίες του. Είχε και ποινικό παρελθόν, μεταξύ άλλων για παραγωγή ναρκωτικών και πλαστογραφία, χωρίς όμως να έχει κατηγορηθεί για κάποιο από τα πιθανά εγκλήματα που εξετάζονται σήμερα σε βάρος των γυναικών που συνδέονται με το σπίτι.

Η φύση της δουλειάς του είναι και ένας από τους λόγους που η έρευνα αποδεικνύεται τόσο δύσκολη. Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι μέρος του υλικού ήταν κατασκευασμένο ώστε να μοιάζει βίαιο και πραγματικό. Πρέπει, επομένως, να εξετάζουν κάθε φωτογραφία και κάθε βίντεο για να διαπιστώσουν πού τελειώνει η σκηνοθεσία και πού μπορεί να αρχίζει το έγκλημα.

Ο γιος Γιουτζίν Χορς

Την ίδια στιγμή, παρότι η σύλληψη του Γιουτζίν Χορς ήταν αυτή που οδήγησε την αστυνομία στο σπίτι, μέχρι στιγμής δεν έχει κατηγορηθεί για τον θάνατο ή την εξαφάνιση κάποιας από τις γυναίκες. Παραμένει υπό κράτηση για τις κατηγορίες που προέκυψαν μετά τη σύλληψή του.

Πλέον το βάρος της έρευνας πέφτει στους σκληρούς δίσκους που άφησε πίσω του ο Ρέιμοντ Χορς με πάνω από ένα εκατομμύριο αρχεία. Πέντε γυναίκες στο υλικό έχουν ερευνώνται από τις Αρχές ενώ δύο που συνδέονται με το σπίτι παραμένουν αγνοούμενες. Και παρά τις εκσκαφές, τις έρευνες στις σωληνώσεις και τους μήνες ερευνών, καμία σορός δεν έχει ακόμη βρεθεί στο ακίνητο.

protothema.gr