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Έκκληση για τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό 73χρονου καταζητούμενου, απευθύνει η Αστυνομία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι καταζητείται ο Ανδρέας Λαδάς, 73 ετών, από την επαρχία Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη σοβαρή υπόθεση, που διαπράχθηκε κατά το έτος 2022, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, στο τηλέφωνο 22808691, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.