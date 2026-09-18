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Σε Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου η άσκηση επιφανείας «Θαλασσόλυκος-I» του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, η άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, καθώς και στη δοκιμή της διακλαδικής συνεργασίας μεταξύ των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών» θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο το TCG Anadolu, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Τουρκίας.

Η άσκηση ακολουθεί την άσκηση «Θαλασσόλυκος-II», που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο στις ίδιες τέσσερις θαλάσσιες περιοχές. Στην προηγούμενη άσκηση είχαν συμμετάσχει 125 πλοία και 60 εναέρια μέσα, ενώ η “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” είχε επίσης φιλοξενηθεί στο TCG Anadolu, ανοικτά της Αττάλειας.

ΚΥΠΕ