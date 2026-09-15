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Ανταπόκριση από Στρασβούργο

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει σαφή οδικό χάρτη για την ενεργοποίηση του άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα και αποτελεσματικά, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδη κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφερόμενος στον υβριδικό πόλεμο, σημείωσε ότι πρόκειται για τη χρήση μη στρατιωτικών μέσων με στόχο, όπως είπε, «την αποσταθεροποίηση, τον εξαναγκασμό και την υπονόμευση της κυριαρχίας ενός κράτους».

Ως σύγχρονα εργαλεία υβριδικού πολέμου ανέφερε τις κυβερνοεπιθέσεις, την προπαγάνδα, τη χειραγώγηση ΜΚΟ, την κατασκοπεία, τις δολιοφθορές και την εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών.

Ο κ. Γεάδη έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του κατά της στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς συνέπεια και αξιοπιστία».

Απευθυνόμενος στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, επέκρινε τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως εταίρου, κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην τουρκική κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν μπορεί όμως να υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς συνέπεια και αξιοπιστία όταν η ηγεσία της Κομισιόν εναγκαλίζεται με την κυβέρνηση της Τουρκίας και εσείς κα. Κάλας την αποκαλείτε εταίρο. Εταίρο της Ευρώπης, των δήθεν αρχών και αξιών, ένα κράτος με ποινικό μητρώο υπόλογο για γενοκτονίες. Κ. Κάλας, προσέχετε όταν κάνετε χειραψία με χέρια που είναι βαμμένα με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ανθρώπων».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο ευρωβουλευτής κατηγόρησε επίσης την Τουρκία ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο και έκλεισε την παρέμβασή του με αιχμηρή αναφορά προς την κ. Κάλας για τις επαφές της με την τουρκική ηγεσία.