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Ανταπόκριση από Στρασβούργο

Θετικά ανταποκρίθηκε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου στην παρέμβαση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα (ΕΛΚ/ΔΗΣΥ) για ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας συνεπών και ευάλωτων δανειοληπτών, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμος να συμμετάσχει σε περαιτέρω διάλογο για το ζήτημα.

Στην έκθεση της τραπεζικής Ένωσης, εισηγητής της οποίας είναι ο κ. Χατζηπαντέλας, εφαρμόστηκε ειδικός όρος για την πρώτη κατοικία και πιο συγκεκριμένα, όσοι δανειολήπτες αποπληρώνουν το 50% των στεγαστικών δανείων τους, και ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες τους πληθυσμού, οι τράπεζες να μην μπορούν να εκποιούν την πρώτη κατοικία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωβουλευτής απέστειλε επιστολή στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, ζητώντας να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και συστάσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη και στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών και των συνεπών δανειοληπτών.

Στην επιστολή του, ο κ. Χατζηπαντέλα εισηγείται να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικονομική ευαλωτότητα του νοικοκυριού, το μέγεθος της κύριας κατοικίας, το ποσοστό του αρχικού δανείου που έχει ήδη αποπληρωθεί, το ιστορικό αποπληρωμής και οι προσπάθειες που έχει καταβάλει ο δανειολήπτης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη για δίκαιη και αναλογική μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι ένας δανειολήπτης που έχει αποπληρώσει σημαντικό μέρος του δανείου του και έχει επιδείξει πολυετή συνέπεια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένας στρατηγικός κακοπληρωτής.

Απαντώντας, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, σημειώνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τα στεγαστικά τους χαρτοφυλάκια και, όταν διαπιστώνεται ότι νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες, επικοινωνούν με τους δανειολήπτες και εξετάζουν διαθέσιμες επιλογές για την αποπληρωμή των δανείων.

Ο κ. Χατζηπαντέλα χαιρέτισε την ανταπόκριση του Συνδέσμου, χαρακτηρίζοντάς την «θετικό βήμα» που, όπως ανέφερε, δημιουργεί το έδαφος για περαιτέρω διαβούλευση.

«Αποτελεί θετικό βήμα και δημιουργεί το απαραίτητο έδαφος για περαιτέρω διαβούλευση, με στόχο να εξεταστούν συγκεκριμένα μέτρα και πρακτικές που θα ενισχύουν την προστασία της πρώτης κατοικίας», δήλωσε.

Η επιστολή του ευρωβουλευτή είχε κοινοποιηθεί επίσης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Χατζηπαντέλα αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές με αξιωματούχους της ΕΚΤ, με αντικείμενο την περαιτέρω συζήτηση του θέματος και την εξέταση συγκεκριμένων κατευθύνσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας συνεπών και ευάλωτων δανειοληπτών.