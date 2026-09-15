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Γράφει ο Ανδρέας Πιμπίσιης στην ανάλυσή του ότι ο κατοχικός ηγέτης προτάσσει την ανάγκη για δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, «όχι για να συνδράμει σε μια επιτυχημένη προσπάθεια αλλά για να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης».

Αυτή είναι η εκτίμησή του, αυτό κατάλαβε παρακολουθώντας τις ενέργειες και τις τοποθετήσεις του Έρχιουρμαν. Κάνει λάθος εκτίμηση; Μπορεί για κάποιους. Όχι για μένα. Αλλά, αμέσως πετάγονται τα μέλη του ναιναικιστάν (από το «ναι, ναι», όχι από τον οπλαρχηγό. Ή μήπως;), όχι για να καταρρίψουν τα επιχειρήματα του Ανδρέα, αλλά για να διαβάλουν, να παρουσιάσουν την ανάλυση του δημοσιογράφου ως υποβολιμαία από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Διότι το άγχος τους είναι να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι για το αδιέξοδο ευθύνεται η κατοχική πλευρά και ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Όχι. Ευθύνεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος «διοχετεύει» στον δημοσιογράφο αυτά που γράφει. Δηλαδή, ο Έρχιουρμαν είναι ειλικρινής και θέλει λύση, αλλά τον εμποδίζει ο Χριστοδουλίδης! Και ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να σκεφτεί και να κρίνει κι ας παρακολουθεί το Κυπριακό καμιά τριανταριά χρόνια.

Άσε που οι ίδιοι δημιουργούν και προβλήματα στο «ευνοϊκό κλίμα» με αυτές τις εγκεφαλικές ακροβασίες, στέλνοντας διαστρεβλωμένα μηνύματα τόσο στην άλλη πλευρά, όσο και στους ανθρώπους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε όποιον άλλο του (ούτως ειπείν) διεθνούς παράγοντα θα μπορούσε να πιέσει την αδιάλλακτη πλευρά. Γιατί να πιέσει οποιοσδήποτε αφού σύμφωνα με Ελληνοκύπριους «ειδικούς» είναι ο Χριστοδουλίδης που δεν επιτρέπει αναπτυχθεί το ευνοϊκό κλίμα.

Και δεν είναι μόνο οι αναλυτές, είναι και οι παράγοντες της πολιτικής ζωής, που ενημερώνουν αυτούς τους διεθνούς εμβέλειας παίκτες. Όπως η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, η οποία όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε σε τουρκοκυπριακή εφημερίδα και έστειλε το μήνυμα ότι αν αφεθούν μόνοι οι δύο ηγέτες μπορούν να λύσουν το Κυπριακό μέσα σε λίγες μέρες κι ότι πιστεύει (κακώς, λέω εγώ) ότι και ο Έρχιουρμαν θέλει λύση, έγραψε κείμενο για να τον κατηγορήσει για «ανέξοδες μεγαλοστομίες κενές περιεχομένου». Και ότι «μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κατά την άποψη του όλα είναι έτοιμα για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις», αλλά «ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν επιβεβαιώνει τα όσα δηλώνονται από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη». Άρα; Να δώσουμε πίστη στον κατοχικό ηγέτη ή στον δικό μας Πρόεδρο; Και μάλιστα, σε μια έκφραση απελπισίας έγραφε η κ. Ερατώ: «κάποιος πρέπει επιτέλους να παρέμβει και να μας πει τι πραγματικά συμβαίνει», διότι «είναι πραγματικά για να τρελαθεί κανείς».

Είναι όντως για να τρελαθεί κανείς, όχι όμως γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά επειδή ένα σωρό εμπειρογνώμονες στην πλευρά των θυμάτων της κατοχής, προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Σχεδόν ένα χρόνο μετά που ανέλαβε τον ρόλο του εκπροσώπου της κατοχής, ο Έρχιουρμαν, δεν έκανε ούτε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της λύσης, ούτε καν προς την κατεύθυνση των συνομιλιών. Μόνο μιλά για δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ως προϋπόθεση, αλλά κι αυτό με όρους δημιουργίας συνθηκών καλής γειτονίας. Κι όταν βάζει σε αυτό το κλίμα και το άνοιγμα οδοφραγμάτων προτάσσει μόνο το άνοιγμα της Μιας Μηλιάς, όπως και ο προκάτοχός του. Ενώ με κάθε ευκαιρία κατηγορεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν θέλει λύση, ότι κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, ότι παίρνει τους Ευρωπαίους επισκέπτες να βλέπουν την κατοχή από τα ανοίγματα των φυλακίων… Όλο τέτοιες αρλούμπες με μοναδικό στόχο να διαλύει τις όποιες προοπτικές συνεννόησης.

Οποιαδήποτε βήματα έγιναν, που οδήγησαν στην επαναδραστηριοποίηση των Ηνωμένων Εθνών μετά την πολύχρονη αδράνεια που ακολούθησε το Κραν Μοντάνα, ή την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ, ή και τις σωστές θέσεις που ακούμε τελευταία από αξιωματούχους της ΕΕ, έγιναν με ενέργειες του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Αλλά οι φωστήρες μας σώνει και καλά θέλουν να συντηρούν την εικόνα του Έρχιουρμαν ως του διαλλακτικού που θέλει λύση και τον Χριστοδουλίδη ως τον κακό που δεν θέλει. Μια φορά τους είπα φτανούς και μου έλεγαν ότι δεν είναι «πολιτικά ορθό» να χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς. Πράγματι, δεν είναι «πολιτικά ορθό».