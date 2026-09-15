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Στα βήματα του πατέρα του, Κίλιαν Μέρφι, βαδίζει ο 19χρονος Άραν, ο οποίος κάνει τα πρώτα του δυναμικά βήματα στην υποκριτική, αν και στα social media την παράσταση κλέβει η εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον διάσημο ηθοποιό.

Ο νεαρός εξασφάλισε ρόλο σε μια νέα μεγάλη σειρά του HBO, με τίτλο «Youth», όπου υποδύεται τον Ruairi, έναν προβληματικό έφηβο που βρίσκεται σε συναισθηματική κατάρρευση και παρασύρεται εύκολα από επικίνδυνες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλευρό του βρίσκονται η Ιρλανδή ηθοποιός, ο Σάρον Χόργκαν, ο Ρούπερτ Φρεντ και ο Ρόμπι Τζι.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Άραν Μέρφι βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές του στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, για την προβολή της νέας σειράς και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok όπου απαντούσε στις ερωτήσεις δημοσιογράφου, τα σχόλια κατακλύστηκαν με αναφορές στο γεγονός πως «είναι σαν κλώνος» του πατέρα του εμφανισιακά, ενώ πολλοί επισήμαναν πως ακόμη και ο τρόπος ομιλίας τους είναι ίδιος.

Δείτε το βίντεο και τα σχόλια

«Θεέ μου, ακούγεται κιόλας σαν εκείνον», «Αυτός είναι πράγματι ο γιος του Κίλιαν Μέρφι; Είναι κλώνος του», «Αυτός είναι ο Κίλιαν Μέρφι ενυδατωμένος, δεν μπορείτε να με πείσετε για κάτι διαφορετικό», είναι μονάχα κάποια από τα σχόλια κάτω από το βίντεο που έγινε viral και μετρά πάνω από 4 εκατομμύρια views.

Ο 19χρονος γιος του Κίλιαν Μέρφι ασχολείται με την υποκριτική εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 2022, με την πολυβραβευμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας και μυστηρίου «Lola».

Το 2025 εντάχθηκε στο καστ της σειράς «WAR», στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Ντόμινικ Γουέστ και η Σιένα Μίλερ, ενώ νωρίτερα φέτος, συμμετείχε στην κινηματογραφική μεταφορά επιστημονικής φαντασίας του Τάικα Γουαϊτίτι «Klara and the Sun», μαζί με την Τζένα Ορτέγκα και την Έιμι Άνταμς.

Ο Κίλιαν Μέρφι έχει έναν ακόμη γιο, τον 20χρονο Μαλάκι Μέρφι, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική.

protothema.gr