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Σε διαφορετικό σχολείο αποφάσισαν να μεταφέρουν τα δύο παιδιά τους ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το Sky News, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας. Η μεγάλη απόσταση, η αυξημένη κίνηση στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και περιστατικό που επηρέασε την αυτοκινητοπομπή τους, φέρεται να προκάλεσαν ανησυχίες και να οδήγησαν στην αλλαγή σχολείου.

Ο Άρτσι, επτά ετών, και η Λίλιμπετ, πέντε ετών, είχαν ξεκινήσει μαθήματα μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά την επιστροφή της οικογένειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βρετανία τον προηγούμενο μήνα.

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ ανέφερε ότι η αλλαγή σχολείου αποφασίστηκε «έπειτα από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι γονείς παραμένουν ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου για «την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έδειξαν προς την οικογένειά τους».

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η απόφαση «σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως κρίση για το σχολείο ή για την εξαιρετική φροντίδα που έλαβαν τα παιδιά».

Η κίνηση και το περιστατικό με την αυτοκινητοπομπή

Σύμφωνα με το Sky News, η έντονη κυκλοφορία κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση που έπρεπε καθημερινά να διανύει η οικογένεια, δημιουργούσαν πρόσθετη πίεση στην ομάδα ασφαλείας του Χάρι και της Μέγκαν.

BREAKING: Prince Harry and Meghan have moved their children, Archie, seven, and Lilibet, five, to a new school just days after the start of term due to security concerns, Sky News understands.



Sky's @LauraBundock reports.



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Nwk03GOoqG — Sky News (@SkyNews) September 14, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά το οποίο διαταράχθηκε η πορεία της αυτοκινητοπομπής που μετέφερε την οικογένεια, γεγονός που φαίνεται ότι συνέβαλε στις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η τοποθεσία της νέας κατοικίας των Σάσεξ, όπως και λεπτομέρειες για το νέο σχολείο των παιδιών, παραμένουν ιδιωτικές.

Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ζωή στη Βρετανία

Η Μέγκαν, πάντως, έδωσε το Σαββατοκύριακο μια πρώτη εικόνα από τη νέα καθημερινότητα της οικογένειας στη Βρετανία μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Στο βίντεο εμφανίζονταν ο Χάρι, η Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους να απολαμβάνουν μια βόλτα στην εξοχή, να περπατούν μέσα σε λακκούβες με νερό, να κάνουν ποδήλατο και να ψαρεύουν.

Η απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τα ενεργά καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, προκάλεσε έκπληξη.

Μέχρι τον προηγούμενο μήνα, ο Χάρι είχε επιστρέψει στη χώρα μόνο λίγες φορές μετά την αποχώρησή του, και στις περισσότερες από αυτές χωρίς τη Μέγκαν και τα παιδιά τους.

Είχε ενημερωθεί ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για το σχέδιο του Χάρι και της Μέγκαν να επιστρέψουν σε πιο μόνιμη βάση στη Βρετανία μόλις λίγες ημέρες πριν η πληροφορία γίνει δημόσια γνωστή.

Το ζευγάρι δεν διαμένει σε βασιλική κατοικία και εξακολουθεί να μην ασκεί επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Την ίδια ώρα, το καθεστώς ασφαλείας του πρίγκιπα Χάρι βρίσκεται εκ νέου υπό εξέταση από κυβερνητική επιτροπή, ενώ συνεχίζεται η μακρόχρονη διαμάχη γύρω από την απόφαση να αφαιρεθεί από το ζευγάρι η αυτόματη αστυνομική προστασία.

Υπό επανεξέταση η κρατική προστασία των Σάσεξ

Ο Χάρι αναμένει αυτή την περίοδο την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την Προστασία Μελών της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων (Ravec), η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα βασιλικής ασφάλειας.

Το αρμόδιο Risk Management Board πραγματοποιεί αξιολόγηση της απειλής και στη συνέχεια η Ravec αναμένεται να αποφασίσει εάν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δικαιούνται πλέον κρατικά χρηματοδοτούμενη προστασία, δεδομένου ότι κατοικούν ξανά στη Βρετανία.

Σύμφωνα επίσης με το Sky News, η ασφάλεια της Μέγκαν Μαρκλ υποβάλλεται για πρώτη φορά σε κυβερνητικά υποστηριζόμενη επανεξέταση από τότε που το ζευγάρι εγκατέλειψε τη Βρετανία.

protothema.gr