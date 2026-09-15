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Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον προτού ικανοποιηθούν οι όροι που η ίδια έχει θέσει.

Το Ιράν υιοθετεί πιο σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ, με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάεϊ, να απορρίπτει τα «αντικρουόμενα μηνύματα» του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων.

Ξεκάθαρο «όχι» στις διαπραγματεύσεις

Ο Ρεζάεϊ τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον πριν εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει το Ιράν.

«Μην αποσπάστε από τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, από το “δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις” έως το “είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε”», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Τι ανέφερε για πετρέλαιο και Στενά

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι τα δεδομένα σχετικά με το πετρέλαιο και τα Στενά έχουν μεταβληθεί, προειδοποιώντας πως οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν πρόκειται, όπως ανέφερε, να αποτρέψουν όσα αναμένεται να ακολουθήσουν.

«Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!», κατέληξε ο Ρεζάεϊ.

iefimerida.gr