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ΔΥΟ νέα στεγαστικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη νέων και οικογενειών και στην αύξηση της προσιτής κατοικίας, έχει ανακοινώσει προ ημερών η Κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα ανέγερσης πρόσθετου ορόφου ή και κατοικίας σε υφιστάμενο σπίτι για τη στέγαση παιδιών ή εγγονιών, ενώ περίπου 570 κρατικά οικόπεδα θα διατεθούν στο 25% της αγοραίας αξίας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε συνέντευξή του στο «Φ», σημείωσε ότι η στεγαστική πολιτική δεν είναι μια στατική διαδικασία. Κι αυτό γιατί είναι σαφές πως οι ανάγκες επιβάλλουν συχνές αναθεωρήσεις των προγραμμάτων, νέα σχέδια και πρωτίστως συνεχή αξιολόγηση των κοινωνικών δεδομένων. Τα σχέδια προσαρμόζονται στις κοινωνικές ανάγκες.

ΟΠΩΣ συναφώς ανέφερε ο Υπουργός, το στεγαστικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί πολλές και διαφορετικές παρεμβάσεις. Σημείωσε ότι τα δύο νέα σχέδια αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής που υλοποιούμε, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν ή να εξασφαλίσουν προσιτή στέγη.

ΤΟ στεγαστικό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα με κοινωνικές προεκτάσεις. Πολλές είναι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Σχέδια που εφαρμόσθηκαν απέδωσαν. Όπως, όμως, αναφέραμε ήδη, το όλο θέμα δεν αντιμετωπίζεται στατικά. Πρέπει να υπάρχουν συνεχώς δράσεις. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά του, «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, σχεδιάσαμε, προκηρύξαμε και υλοποιούμε περισσότερα από 10 στεγαστικά σχέδια».

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωάννου αναφέρθηκε και στο θέμα κρατικής γης. Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί κρατική γη προς όφελος οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουμε και τις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Πρόκειται, επομένως, για μια σημαντική μείωση του κόστους απόκτησης γης για τους δικαιούχους.

ΟΛΟΙ αναγνωρίζουν ότι το στεγαστικό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της εποχής μας. Πολύ ψηλές είναι οι τιμές για αγορά ιδιόκτητου σπιτιού ή διαμερίσματος. Δύσκολα μια μεσαία οικογένεια μπορεί να αγοράσει ιδιόκτητη στέγη. Πρόβλημα παραμένει και το θέμα του ενοικίου, που είναι στα ύψη ενώ υπάρχουν και περιοχές, όπως η Λεμεσός, που είναι απαγορευτικό για μια μεγάλη μερίδα των πολιτών να ενοικιάσει.

ΣΥΝΕΠΩΣ κάθε στεγαστικό σχέδιο, που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές στοχεύσεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Αλλά η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής.