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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ για ένα πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

Η συμφωνία προέκυψε μετά τις αμερικανικές απαιτήσεις για πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα Ευρωπαίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση του ταξιδιού χωρίς βίζα για την πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ (δεν αφορά τους Κύπριους, που χρειάζονται βίζα).

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι το πλαίσιο προβλέπει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα αποτελέσει βάση για διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών-μελών και ΗΠΑ. Ωστόσο, η έγκρισή του από τις κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι βασικές ανησυχίες αφορούν την πρόσβαση των αμερικανικών αρχών σε ευαίσθητα δεδομένα, όπως βιομετρικά στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώματα, σαρώσεις προσώπου και πληροφορίες που σχετίζονται με πολιτικές απόψεις. Πολλοί Ευρωβουλευτές έχουν χαρακτηρίσει τις αμερικανικές πιέσεις απειλή για την ιδιωτικότητα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Αν εγκριθεί η συμφωνία, κάθε κράτος-μέλος θα διαπραγματευτεί ξεχωριστά τις πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται με την Ουάσινγκτον.

INS