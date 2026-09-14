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Στη βούληση της Κυβέρνησης για αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών της Σχολής Κωφών αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας κα Αθηνά Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε τη Σχολή με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και εκπαιδευτικούς της Σχολής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «επέλεξα σήμερα, συζητώντας με την Υπουργό Παιδείας, η Σχολή Κωφών να είναι ένα από τα τρία εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα επισκεφθούμε με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, μια πολιτεία, η οποιαδήποτε πολιτεία, κρίνεται από το κατά πόσο προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες στους πολίτες της, στα παιδιά της, στους κατοίκους της, όποιες και αν είναι οι ιδιαιτερότητες, όπου και αν επιλέγουν να μείνουν και ούτω καθεξής.

Και αυτός είναι ένας στόχος που είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και χαίρομαι γιατί μετά από πολλές προσπάθειες ήταν το πρώτο πράγμα που η Μαριλένα Ευαγγέλου (τέως Υφυπουργός Πρόνοιας, νυν Πρόεδρος ΔΣ Σχολής Κωφών) ανέλαβε να κάνει, και το έφερε εις πέρας, σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των επιδομάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια αλλαγή που έγινε στη χώρα μας μετά από αρκετά χρόνια.

Στις 30 Σεπτεμβρίου περιμένουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο τη μεταρρύθμιση σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση και πάλι μετά από 30 χρόνια, με έμφαση στην εξατομικευμένη εκπαίδευση, στις ανάγκες του κάθε μαθητή μας. Και αυτή η εικόνα εδώ (κτήριο πρώην οικοτροφείου Σχολής Κωφών) δεν τιμά κανέναν. Πρωτίστως δεν τιμά εμάς ως Πολιτεία και ως κράτος. Και θέλω να ανακοινώσω ότι τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινούμε τις εργασίες, με ένα κόστος ενάμιση εκατομμύριο. Δεν είναι κόστος για την πολιτεία, είναι επένδυση.

Άρα, θα ξεκινήσουμε. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθώ τη Σχολή πρέπει να φαίνονται οι αλλαγές, οι οποίες έχουν επέλθει. Το οικονομικό κόστος δεν είναι κόστος. Είναι οικονομική επένδυση η οποία αναλαμβάνει το κράτος. Η οικονομική κατάσταση μάς επιτρέπει να επενδύουμε σε τέτοιους τομείς. Αλλά ακόμη και αν δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα, τέτοιες εικόνες δεν τιμούν κανέναν.

Την ίδια στιγμή, η απόφασή μας για διορισμό της Μαριλένας Ευαγγέλου στην Προεδρία του ΔΣ της Σχολής είναι λόγω και της εμπειρίας της αλλά και λόγω του ότι είναι ένας άνθρωπος που πρώτα και πάνω από όλα ενδιαφέρεται πραγματικά να υπάρξουν αλλαγές, για να υπάρξει βελτίωση.

Θέλω, επίσης, σήμερα να ανακοινώσω ότι μέχρι την επόμενη βδομάδα θα δώσουμε μια βοήθεια 10.000 ευρώ για έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν εδώ στους χώρους, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Και την επόμενη φορά που θα είμαι εδώ δεν θα βλέπουμε αυτή την εικόνα».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στη Σχολή, ενώ φύτευσε δέντρο στον προαύλιο χώρο με την ευκαιρία της επίσκεψης του.