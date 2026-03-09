Την παγοποίηση των εκποιήσεων πρώτης κατοικίας αξίας έως 400.000 ευρώ για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών εισηγείται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επικαλούμενος τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές συνέπειες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μελέτη διαφορετικών σεναρίων και σχεδίων αντίδρασης.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα προτείνει την προσωρινή αναστολή των εκποιήσεων κύριας κατοικίας μέχρι το ποσό των 400.000 ευρώ, ώστε να δοθεί χρόνος στην Πολιτεία να εξετάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας για τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου το κράτος θα πρέπει να μελετήσει τη δημιουργία ενός σχεδίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου.

Ο ΔΗΣΥ υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησής του εφαρμόστηκαν προγράμματα όπως τα ΕΣΤΙΑ, Οικία και Ενοίκιο έναντι Δόσης, τα οποία, όπως αναφέρει, συνέβαλαν στην προστασία χιλιάδων δανειοληπτών.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι παρόμοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να εξεταστούν και σήμερα από την κυβέρνηση, με τη χρήση σαφών κοινωνικών κριτηρίων, ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.