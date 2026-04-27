Ακυρώσεις πτήσεων, δένδρα ξεριζωμένα από το βάρος του χιονιού και εκκλήσεις των αρχών προς τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί. Αυτή είναι η εικόνα στην Μόσχα από μια… αργοπορημένη χιονοθύελλα που έπληξε στη μέση της άνοιξης την ρωσική πρωτεύουσα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

This is what snow-covered Moscow looks like from space.



Forecasters say the worst of the bizarre late April snowfall has passed, but it's still expected to continue through Wednesday. pic.twitter.com/SEPFSTiO3B April 27, 2026

Το ρωσικό Κέντρο Μετεωρολογίας κήρυξε πορτοκαλί συναγερμό στην πρωτεύουσα, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο, Τρίτη, το πρωί.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας, με αυτό του Βνούκοβο να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Snowmageddon in Moscow forced Araghchi's plane to change course.



At Moscow's Vnukovo Airport some flights were delayed or cancelled due to bad weather, which forced the plane of Iranian FM to land in St. Petersburg.



The snowfall is causing disturbances all across the city.… pic.twitter.com/IHYrEfTrNK — Chay Bowes (@BowesChay) April 27, 2026

Κάτω από το βάρος του χιονιού, πολλά δένδρα ξεριζώθηκαν, κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα και μπλοκάροντας πεζοδρόμια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.



«Επέστρεψε αληθινός χειμώνας», σημείωσε ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός Pervy Kanal.

#Moscow buried in a wild April snowstorm! The #Russian capital just shattered a 55-year-old record: 12 cm of snow on April 27 — the highest April snow cover in over half a century!



Heavy, wet snow is weighing down everything in sight.

Trees are cracking and crashing across the… pic.twitter.com/7YxeG0HpYw April 27, 2026

Στα προάστια της πρωτεύουσας έχουν σχηματισθεί μεγάλοι σωροί χιονιού και τα σταθμευμένα οχήματα έχουν καλυφθεί από πολλά εκατοστά χιόνι. Οι αρχές της Μόσχας ανακοίνωσαν μέσω του Telegram ότι περιμένουν πως ο καιρός θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας με «ισχυρές βροχοπτώσεις» και «ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 23 μέτρα το δευτερόλεπτο». Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν κάλεσε τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

Images from Moscow which has seen the equivalent of a week`s snow fall overnight. Many trees have fallen, there are travel disruptions and flights at Moscow airports have been delayed. At the Vnukovo airport dozens of flights have been cancelled. https://t.co/Rx2xX4wf9N pic.twitter.com/vJdlG7wlfU — raging545 (@raging545) April 27, 2026