Έντονες αντιδράσεις με επίκεντρο αυτή τη φορά στενό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει το περιστατικό στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της αίθουσας στο Washington Hilton μετά την επίθεση του ηλικίας 31 ετών Κόουλ Τόμας Άλεν, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησαν κατηγορίες ότι ο σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, χρησιμοποίησε ως «ασπίδα» την έγκυο στο τέταρτο παιδί τους σύζυγό του Κέιτι.

Stephen Miller uses his pregnant wife as a shield



Let that sink in#DonaldTrump #WhiteHouse pic.twitter.com/xs1qttMxBn April 26, 2026

Οι εικόνες προκάλεσαν την οργή πολιτικών στην Ουάσιγκτον, με Δημοκρατικούς να καλούν τον σύμβουλο του Τραμπ να παραιτηθεί και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς να αμφισβητούν την ηθική του Μίλερ και την αποτελεσματικότητά του στην κυβέρνηση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές και διαψεύδονται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, ενώ άλλοι χρήστες στα social media υποστήριξαν ότι ο Μίλερ προσπαθούσε να προστατεύσει την γυναίκα του και να τη συνοδεύσει το ταχύτερο δυνατόν εκτός της αίθουσας.

Τα επίμαχα πλάνα και οι κατηγορίες κατά του συμβούλου του Τραμπ

Βίντεο από τη στιγμή της εκκένωσης δείχνουν τον σύμβουλο του Τραμπ να κινείται πίσω από τη σύζυγό του, με το χέρι του κοντά στο σώμα της, καθώς κατευθύνονται προς την έξοδο υπό την καθοδήγηση της ασφάλειας.

Stephen Miller covered his pregnant wife with his body. She is curled into him for protection.



One of the most beautiful representations of love, marriage, and manliness I’ve seen.



Christ, keep them safe. pic.twitter.com/b4ZU0OMx3w April 26, 2026

Τα αποσπάσματα αυτά, αποκομμένα από το πλήρες πλαίσιο, οδήγησαν σε καταιγισμό σχολίων στα social media, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου προσπάθησε να προστατευτεί χρησιμοποιώντας τη σύζυγό του.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι και αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην αίθουσα αναφέρουν ότι η κίνηση των παρευρισκομένων καθοδηγούνταν αυστηρά από τις δυνάμεις ασφαλείας και ότι παρόμοια διάταξη ακολουθούσαν και άλλοι παρευρισκόμενοι.

Η απάντηση της Κέιτι Μίλερ

Η Κέιτι Μίλερ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «παράλογους» και «κακόβουλους».

Σε δηλώσεις της σε αμερικανικά μέσα, τόνισε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες της ασφάλειας και ότι τα βίντεο δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή.

Here is the video of Stephen Miller using his body as a human shield to protect his pregnant wife and unborn baby



Absolute hero. pic.twitter.com/waxI0oA8Lz — Anna Lulis (@annamlulis) April 26, 2026

Η ίδια διαθέτει μακρά πορεία σε θέσεις επικοινωνίας σε κυβερνητικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ρόλων στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στο γραφείο του αντιπροέδρου.

Μέχρι στιγμής, κανένας αξιόπιστος δημοσιογραφικός οργανισμός δεν έχει επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό περί «ανθρώπινης ασπίδας», ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

