Ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ σώθηκε από βέβαιο τραυματισμό, όταν το κινητό του τηλέφωνο ανέκοψε την πορεία της σφαίρας κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με σχετική αναφορά.

Ο πράκτορας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίος εισήχθη, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, εκεί που βρισκόταν επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του, Μελάνια και υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία ένας ένοπλος όρμησε προς τον χώρο που βρίσκονταν οι ανιχνευτές μετάλλων στο λόμπι του ξενοδοχείου. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, πλήττοντας το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με συνοπτική αναφορά των αρχών, την οποία επικαλείται το The Atlantic, η σφαίρα αναχαιτίστηκε εν μέρει χάρη στο κινητό τηλέφωνο του πράκτορα.

Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας, Άντονι Γκουλιέλμι, δήλωσε ότι ο προστατευτικός εξοπλισμός «πιθανότατα βοήθησε να αποφευχθεί μια πιθανή τραγωδία».

Ως ύποπτος ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν έξω από αίθουσα εκδηλώσεων όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 άτομα — μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς — στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τον ύποπτο «μοναχικό και παρανοϊκό δράστη», μετά το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 20:35 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου, στο Washington Hilton.

Ο Άλεν έφερε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια. Οι αρχές εντόπισαν ένα μανιφέστο με «αντιχριστιανικό» περιεχόμενο, το οποίο είχε αποστείλει σε συγγενικά του πρόσωπα λίγο πριν από την επίθεση, και στο οποίο αυτοπροσδιοριζόταν ως «Friendly Federal Assassin».

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς αποκάλυψε ότι τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως ο Άλεν είχε θέσει στο στόχαστρο αξιωματούχους της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο να συγκαταλέγεται πιθανότατα μεταξύ αυτών.

Ο Άλεν αποφοίτησε από το California Institute of Technology το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ήταν μέλος της χριστιανικής κοινότητας του πανεπιστημίου, καθώς και της ομάδας NERF. Τα όπλα NERF είναι παιχνίδια που εκτοξεύουν μαλακά βελάκια και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Ο Άλεν συμμετείχε στην ομάδα NERF του πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο Άλεν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που περιλαμβάνουν επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο, χρήση πυροβόλου όπλου και ενδεχομένως απόπειρα δολοφονίας.

