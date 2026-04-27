Έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ έδωσε ο αντιπρόεδρος του κόμματος της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Γιανκί Μπαγτζίογλου, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνεται ένα πλέγμα πολιτικοστρατιωτικών κινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου, το Ισραήλ «οικοδομεί πρώτα πολιτική και στη συνέχεια στρατιωτική συνεργασία» με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι οι κοινές δραστηριότητες, όπως εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, «δεν είναι νέες», αλλά πλέον γίνονται πιο εμφανείς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πιθανή εγκατάσταση οπλικών συστημάτων και ραντάρ νέας γενιάς (AESA) σε Ελλάδα, Αιγαίο και Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση δραστηριοτήτων στην περιοχή, ακόμη και σε καιρό ειρήνης. Όπως ισχυρίστηκε, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να μεταφέρονται στο Ισραήλ, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης.

Ο Μπαγτσίογλου υποστήριξε ακόμη ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε νησιά του Αιγαίου «με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση διεθνών συνθηκών, όπως της Λωζάνης και των Παρισίων, καλώντας την Άγκυρα να διατηρήσει το θέμα στην διπλωματική ατζέντα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Κάρπαθο, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση συστοιχίας Patriot με επίκληση ιρανικής απειλής εντάσσεται, κατά την εκτίμησή του, σε μια προσπάθεια «διάβρωσης» της Συνθήκης των Παρισίων.

Ο ίδιος κάλεσε την ελληνική πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, ασκώντας κριτική στις επιλογές της και αναφερόμενος προσωπικά στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου.

ΚΥΠΕ