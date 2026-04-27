Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι για τη διευκόλυνση των εκλογέων σε τροχοκάθισμα θα εξασφαλιστούν από την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) τα στοιχεία των μελών της, ώστε να τους παρασχεθούν διευκολύνσεις στα εκλογικά κέντρα που θα κατανεμηθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Εκλογείς σε τροχοκάθισμα που δεν είναι μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. καλούνται όπως απευθυνθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση electoralroll@moi.gov.cy ή στον αριθμό τηλεομοιότυπου 22 678 486, τα ακόλουθα στοιχεία:

Θέμα: «Διευκόλυνση εκλογέα σε τροχοκάθισμα»

Ονοματεπώνυμο:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: