Δεν έγινε αποδεκτή από την Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ η παραίτηση του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Αναστασίου υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για την αποτυχία του κόμματος να εξασφαλίσει είσοδο στη Βουλή.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ έλαβε πρώτος τον λόγο, επισημαίνοντας ότι οι σκέψεις για παραίτηση υπήρχαν ήδη από το βράδυ των εκλογών. Ωστόσο, θεώρησε πιο ορθό η τελική απόφαση να ληφθεί από την Κεντρική Επιτροπή.

Η συνεδρία ολοκληρώνεται με τη δευτερολογία του Νίκου Αναστασίου.