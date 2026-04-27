Σύσκεψη με την ηγεσία της Αστυνομίας, συγκάλεσε για αύριο, Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε σχέση με τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην επιχειρησιακή διαχείριση του Άτυπου Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποτίμηση των μέτρων που λήφθηκαν, του συντονισμού που υπήρξε μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της συνολικής επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύσκεψη, η ηγεσία της Αστυνομίας θα παρουσιάσει αναλυτική ενημέρωση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή διαχείριση των μέτρων ασφαλείας από την έναρξη της Προεδρίας μέχρι σήμερα, καθώς και για τις επόμενες δράσεις, διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο στο επόμενο διάστημα.

Επισημαίνεται τέλος ότι στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση του συντονισμού, η καλύτερη προετοιμασία για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν και η διασφάλιση ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η Κυπριακή Προεδρία.

ΚΥΠΕ