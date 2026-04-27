Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σημαντικές αλλαγές στο πρωτόκολλο ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά απειλών και επιθέσεων, με ένα από τα σενάρια που συζητούνται να αφορά ακόμη και τη χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Νέα δεδομένα στην ασφάλεια του Τραμπ

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του δικτύου, Πίτερ Ντούσι, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις «στα υψηλότερα επίπεδα» για το κατά πόσον ο Τραμπ θα πρέπει να υιοθετήσει επιπλέον ατομική προστασία σε εκδηλώσεις με κοινό.

Η συζήτηση αυτή εντάθηκε μετά το περιστατικό το Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ένοπλος άνδρας, ταυτοποιημένος ως Κόουλ Τόμας Άλεν, επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας και αντήλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου, ενώ λίγα λεπτά πριν την επίθεση είχε αποστείλει ένα μανιφέστο στην οικογένειά του, στο οποίο ανέφερε ότι στόχος του ήταν ο Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησης.

Ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων απειλών

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απειλών κατά της ζωής του Τραμπ.

Η πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όταν ο ένοπλος Τόμας Κρουκς άνοιξε πυρ από ταράτσα. Ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, ενώ υπήρξαν θύματα μεταξύ των πολιτών. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Λίγους μήνες αργότερα, δεύτερος ένοπλος, ο Ράιαν Ρουθ, εντοπίστηκε σε θέση ελεύθερου σκοπευτή κοντά σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, όπου βρισκόταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με στόχο τον Τραμπ έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών.

Προβληματισμοί για τα κενά ασφαλείας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το ότι ο δράστης της τελευταίας επίθεσης φέρεται να κινήθηκε σχετικά εύκολα εντός του ξενοδοχείου, έχοντας ήδη περάσει από διαδικασία check-in. Στο μανιφέστο του, φέρεται να σχολίαζε επικριτικά τα μέτρα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η προσοχή ήταν στραμμένη κυρίως σε εξωτερικές απειλές και όχι σε πιθανούς κινδύνους από άτομα εντός του χώρου.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για «τυφλά σημεία» στην ασφάλεια υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων ακόμη και όταν προστατεύονται από ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Στροφή σε πιο αυστηρά μέτρα

Η πιθανή χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου από τον Τραμπ θεωρείται ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης. Αν και τέτοιου είδους μέτρα δεν είναι πρωτοφανή για ηγέτες σε περιόδους αυξημένου κινδύνου, η συστηματική εφαρμογή τους σε δημόσιες εμφανίσεις θα σηματοδοτούσε μια νέα φάση για την προεδρική ασφάλεια στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξετάζονται και ευρύτερες αλλαγές, όπως αυστηρότεροι έλεγχοι σε χώρους εκδηλώσεων, αναβάθμιση των πρωτοκόλλων της Μυστικής Υπηρεσίας και περιορισμός της άμεσης επαφής με το κοινό.

Ένα πολιτικό και συμβολικό δίλημμα

Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας δεν είναι μόνο επιχειρησιακό ζήτημα, αλλά και πολιτικό. Η εικόνα ενός προέδρου που εμφανίζεται με αλεξίσφαιρο γιλέκο ενδέχεται να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού και να ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας.

Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση της ζωής του ανώτατου πολιτειακού παράγοντα στη χώρα αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά υπό το βάρος επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.

Εν αναμονή αποφάσεων

Μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις αλλαγές που εξετάζονται αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας του Τραμπ. Ωστόσο, η συχνότητα και η σοβαρότητα των απειλών καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι το πλαίσιο ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο θα αναθεωρηθεί.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα, σε μια περίοδο που η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

