«Οι δορυφόροι, τα υπόλοιπα δορυφορικά μέσα ή οι τεχνολογίες διαστήματος, είναι πλέον κρίσιμες υποδομές, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε καίρια σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα η παρακολούθηση του πλαισίου λειτουργίας της διατροφής και όχι μόνο», δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπηση RSCy 2026 που διοργανώνεται στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη διοργάνωση του συνεδρίου, το οποίο δίνει την ευκαιρία να συζητηθεί ένα θέμα που αποτελεί μέρος της στρατηγικής και του πλαισίου της προεδρίας, δηλαδή οι τεχνολογίες διαστήματος. Πρόσθεσε πως «κτίζεται ένα οικοσύστημα με τη βοήθεια φορέων όπως είναι ο Ερατοσθένης, το οποίο αποτελεί μέρος της τεχνολογικής υποδομής της Κύπρου», σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό «να αγγίζουμε αυτό το θέμα αλλά και να βρίσκουμε τις λύσεις και τις εφαρμογές που έχει επί του εδάφους».

Από την πλευρά του, ο Διόφαντος Χατζημιτσής του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε πως για 12η φορά φιλοξενείται στην Πάφο το Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής του Περιβάλλοντος (RSCy 2026), το οποίο πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2026.

Το συνέδριο, που έχει καθιερωθεί ως θεσμός στον τομέα της τηλεπισκόπησης και γεωπληροφορικής, διοργανώνεται σε συνεργασία με το έργο EXCELSIOR H2020 TEAMING του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Cyprus Remote Sensing Society. Τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 250 συνέδρους από πέραν των 30 χωρών, καθώς και κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και φορείς χάραξης πολιτικής, όπως είπε.

Ο κ. Χατζημιτσής επεσήμανε ότι η σημαντικότητα του συνεδρίου έγκειται και στην προώθηση της «Diplomacy» στη διαστημική τεχνολογία, με συμμετοχή από οκτώ διαφορετικές χώρες και παρουσία έξι πρέσβεων και δύο εκπροσώπων πρεσβειών από τη Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Αίγυπτο και Ινδία.

Όπως είπε, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί πώς μπορούν να διασυνδεθούν ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους αλλά και με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του διαστήματος.

Λόγω της Κυπριακής Προεδρίας, συνέχισε, «για πρώτη φορά βλέπουμε 250 σύνεδρους να καταφθάνουν εδώ στην Πάφο», σημειώνοντας πως στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν 14 προσκεκλημένοι ομιλητές.

Ανακοίνωσε επίσης πως συμμετέχει εκπρόσωπος Chief Scientist μιας κοινοπραξίας που έχει δημιουργήσει η Google, ενώ ανέφερε ότι 53 δορυφόροι θα εκτοξευτούν μέχρι το 2030. Όπως εξήγησε, η Κύπρος θα μπορεί να λαμβάνει δορυφορικές εικόνες και, με τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης, να ανατρέχει αρχειακά στην ίδια περιοχή.

«Φανταστείτε μια περιοχή όπως τον Ακάμα, τη Σολέα ή το Τρόοδος να παίρνει πυρκαγιά και να εντοπίζεται, και ανά 20 λεπτά να σου δίνει την πρόβλεψη πού θα πάει η πυρκαγιά, με χωρική ανάλυση 5×5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταφέρει να είναι associate member, ενώ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί τελετή στις αρχές Μαΐου στη Λεμεσό με διοργανωτή το Υφυπουργείο Έρευνας.

Υπογράμμισε ακόμη τον ενισχυμένο ρόλο της Κύπρου ως Συνδεδεμένο Μέλος του ESA και ανέφερε πως μέχρι την Τετάρτη, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες γεωπληροφορικής και παρατήρησης γης σε 30 θεματικές, όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων, φυσικών καταστροφών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων και πλημμυρών, καθώς και ειδικά εργαστήρια για τη διάβρωση παραλιών και την ανθρακοδεσμευτική γεωργία.

Από την πλευρά του ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε πως ο Δήμος Πάφου επικροτεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο πλαίσιο των οποίων φιλοξενούνται επιστήμονες από όλον τον κόσμο για καινοτόμες νέες ιδέες.

Στην εναρκτήρια συνεδρία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων ο ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ Νικόδημος Δαμιανού, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρέσβεις και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ινδία καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και της διαστημικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

ΚΥΠΕ