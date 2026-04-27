Συνολικά 72.000 έξυπνοι μετρητές στη Λευκωσία θα ξαγρυπνούν για λογαριασμό των πελατών του ΕΟΑ εντοπίζοντας αυτοστιγμεί τυχόν απώλειες σε υποστατικά και έτσι, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καλέσουν τον υδραυλικό τους ή να ελέγξουν οι ίδιοι (αν η βλάβη είναι εμφανής) ώστε να αποφύγουν την απώλεια του πολύτιμου νερού ή και αχρείαστες χρεώσεις.

Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται στο κινητό τους τηλέφωνο όταν παρουσιάζεται πρόβλημα απωλειών.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και με τους συνηθισμένους μετρητές, κάθε δύο μήνες επισκέπτεται καταγραφέας τα υποστατικά, καταγράφει την ένδειξη των μετρητών και ακολουθεί η ανάλογη χρέωση. Ωστόσο, με τον συγκεκριμένο τρόπο, αν την επομένη της καταμέτρησης προκύψει βλάβη η οποία δεν γίνει αντιληπτή, αυτή θα καταγραφεί δύο μήνες μετά όταν ο καταναλωτής δει το λογαριασμό του φουσκωμένο.

Τέτοιες περιπτώσεις, καταγράφονται καθημερινά. Με τους έξυπνους μετρητές όμως, τέτοιες περιπτώσεις δεν θα υπάρχουν.

Οι έξυπνοι μετρητές θα είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με το σύστημα του ΕΟΑ, μέσω διαδικτύου χαμηλής και ακίνδυνης έντασης που θα προσφέρει η Cyta μέσω των υποσταθμών της. Έτσι, τη μέρα που θα εντοπίζει το σύστημα αυξημένη κατανάλωση νερού σε ένα υποστατικό, θα ανάβει κόκκινο λαμπάκι. Στη συνέχεια, θα στέλνεται SMS στο κινητό του καταναλωτή, μέσω του οποίου θα πληροφορείται ότι καταγράφεται ασυνήθιστα μεγάλη κατανάλωση νερού, έτσι ώστε αυτός να λαμβάνει άμεσα μέτρα για να σταματά τη διαρροή και να αποφεύγει την υπερβολική χρέωση κατανάλωσης νερού.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας θα παρουσιάσει τις δυνατότητες των νέων υδρομετρητών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου οι οποίοι εγκαθίστανται σε συνεργασία με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας θεωρεί πως το έργο αντικατάστασης των συμβατικών υδρομέτρων με σύγχρονες «έξυπνες» συσκευές μέτρησης νερού αποτελεί σημαντικό μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.