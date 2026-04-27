Δεν βιώνουμε σήμερα έλλειψη καυσίμων είπε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, σημειώνοντας ότι υπάρχει προεργασία και καταγράφονται τα δεδομένα που υπάρχουν στην Κύπρο αναφορικά με το θέμα.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Μεταφορών στο Μέγαρο ΣΕΚ στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα της επάρκειας καυσίμων που έχει προκύψει, ο κ. Βαφεάδης αναφέρθηκε στη δέσμη εργαλείων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι που αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν ενδεχόμενη τέτοια κρίση. «Νομίζω ότι είμαστε σε μια θέση στην οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει, να υπάρχει καλός συντονισμός με τα κράτη μέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε αν τα πράγματα εξελιχθούν σε κάτι δυσμενέστερο, να μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα μας».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο για το θέμα είπε ότι «υπάρχει μια προεργασία σε στρατηγικό επίπεδο, μία καταγραφή των όσων δεδομένων υπάρχουν στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι σε μια δυσμενέστερη θέση σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη», αναφερόμενος στην απουσία σύνδεσης της χώρας με άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. «Εμείς είμαστε ένα νησιώτικο κράτος. Εξαρτόμαστε από την αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα. Γι’ αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε έχοντας αυτά υπόψη» ανέφερε.

Είπε ότι η εξέλιξη των καταστάσεων στη Μέση Ανατολή είναι απρόβλεπτη. «Αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων, εμείς καθηκόντως παρακολουθούμε την κατάσταση, ακριβώς για να μπορέσουμε έγκαιρα, αν μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, να τα λάβουμε. Γι’ αυτό έγινε και το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη Τρίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε συζητήσει το θέμα, έχουμε καταλήξει σε κάποιες κάποιες ιδέες», είπε.

Προχωρά άμεσα το έργο της μαρίνας

Σε σχέση με τις δηλώσεις του δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών είπε συγκεκριμένα ότι «εγώ άλλα είχα συνεννοηθεί με τον κύριο Βύρα» προσθέτοντας ότι είχαν συνεννοηθεί ότι «το θέμα θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή υλοποίησης και ότι τέλος του μήνα θα παρουσίαζαν τα αποτελέσματα της μελέτης που αφορά την χερσαία ανάπτυξη».

Πρόσθεσε ότι στη συνέχεια θα έδιναν δύο μήνες για ολοκλήρωση της μελέτης. Όπως είπε ο Υπουργός, «ο κ. Βύρας αποφάσισε μια διαφορετική πορεία. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία είχαμε συμφωνήσει. Εκτιμώ ότι συνεχίζει να ισχύει αυτό το οποίο είχαμε πει». Είπε επίσης ότι θα συνεχίσουν για να δώσουν αποτελέσματα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν με την υλοποίηση του έργου.

«Παρόλο που ο κ. Βύρας φαίνεται να διαφωνεί, εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν όλες οι μελέτες για να ξεκινήσουμε τα έργα, τα οποία δεν αμφισβητούνται».

Κανείς δεν αμφισβητεί, συνέχισε, ότι το έργο στη μαρίνα μπορεί να προχωρήσει και σήμερα και εξέφρασε τον προβληματισμό «γιατί να περιμένω όλη αυτή την περίοδο και να χάσω ακόμα δύο, τρεις μήνες για τη μαρίνα; Γιατί να μην ξεκινήσω άμεσα»; Σημείωσε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στην Αρχή Λιμένων να ξεκινήσει η διαβούλευση, για την υλοποίηση του έργου.

«Δουλειά μας είναι να το προχωρήσουμε και αυτή είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης, να το προχωρήσουμε. Και αν υπήρξε μια καθυστέρηση στη μελέτη αυτή, το βάρος αυτό είναι δικό μου, το αντιλαμβάνομαι. Απολογούμαι προς τη Λάρνακα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δικαιούμαστε να καθυστερούμε άλλο αυτή τη δουλειά».

Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι η Κυβερνηση θα προχωρήσει με τη μαρίνα, «να δείξουμε στους Λαρνακείς ότι προχωρούμε και να μη δημιουργούμε έτσι καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να μας πάρουν πίσω για το έργο αυτό δύο, τρεις μήνες. Δε λέω να μην ολοκληρωθούν χερσαίες αναπτύξεις ή μελέτες για χερσαίες αναπτύξεις, αλλά για τη μαρίνα γιατί να περιμένουμε»; είπε καταληκτικά.

ΚΥΠΕ