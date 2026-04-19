Ανησυχία έχει προκαλέσει η προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα αεροπορικών καυσίμων για έξι εβδομάδες. Στον αντίποδα, η Κύπρος φαίνεται πως είναι ασφαλής, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, με τις εισαγωγές την ίδια ώρα να συνεχίζονται κανονικά.

Το «jet fuel» έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν διαταράξει την προμήθεια πετρελαίου.

Αν και η Ευρώπη δεν επηρεάζεται άμεσα, αφού το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχονται Ασιατικές χώρες, εντούτοις, σε περίπτωση που δεν εξομαλυνθεί η κατάσταση τότε και η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Ήδη μάλιστα έχουν καταγραφεί οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων στη Γηραία Ήπειρο λόγω ελλείψεων σε καύσιμα αεροπλάνων. Εν αντιθέσει, η Κύπρος φαίνεται πως, για τώρα τουλάχιστον, βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», οι εισαγωγές του «jet fuel» -που πραγματοποιούνται από δύο κυπριακές εταιρείες- από τα διυλιστήρια της Χάιφα και της Ελευσίνας συνεχίζονται κανονικά. Την ίδια ώρα, τα αποθέματα που διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ και φτάνουν για περίπου τρεις μήνες μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στις εισαγωγές, ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέρος αυτών των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ δεν τυγχάνουν αποθήκευσης στην Κύπρο.

536.000 τόνους το απόθεμα

Όπως σημειώνει ο ΚΟΔΑΠ, ο οργανισμός έχει την υποχρέωση να διατηρεί αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζονται ελάχιστα αποθέματα, τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων.

Ειδικότερα, ο ΚΟΔΑΠ έχει την υποχρέωση να τηρεί ποσότητες ίσες με τις μέσες εισαγωγές 90 ημερών. Τα ελάχιστα αποθέματα πετρελαιοειδών που πρέπει να τηρεί ο ΚΟΔΑΠ καθορίζονται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και για το 2025-2026 ανέρχονται στις 536.000 τόνους.

Στα κυπριακά αεροδρόμια

Επαγγελματίες του κλάδου που μίλησαν στον «Φ» καθησυχάζουν για την επάρκεια καυσίμων αεροπλάνων, σημειώνοντας την ίδια ώρα πως κάποιες ακυρώσεις πτήσεων που έχουν παρατηρηθεί στην Ευρώπη δεν επηρεάζουν την Κύπρο. Για τώρα και για τους επόμενους τουλάχιστον μήνες, ακόμη και αν διακοπούν οι εισαγωγές του «jet fuel», η Κύπρος μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αεροδρομίων της, όπως είπαν χαρακτηριστικά.

Αυξάνονται τα ναύλα

Εν μέσω ανησυχιών για την προμήθεια πετρελαίου, αλλά και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, τα αεροπορικά ναύλα καταγράφουν ήδη αυξήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες πέραν από την έλλειψη καυσίμων έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αυξήσεις τιμών, αφού σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ακόμη και διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 30% της κηροζίνης που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη περνά από τα Στενά του Ορμούζ και τυχόν νέα διαταραχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών.

Πεσμένη η αεροπορική κίνηση

Μπορεί η Κύπρος να θεωρείται ασφαλής όσον αφορά την επάρκεια καυσίμων αεροπλάνων, δυστυχώς όμως το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για τον τουρισμό, αφού τόσο ο Μάρτιος, όσο και ο Απρίλης καταγράφουν μείωση στην αεροπορική κίνηση.

Μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, αλλά και το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, καταγράφηκαν τόσο ακυρώσεις, όσο και μειώσεις στις κρατήσεις, με την τουριστική βιομηχανία να βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα.

Όπως αναφέρουν, μπορεί το τελευταίο διάστημα να παρατηρείται μια καλύτερη εικόνα, ωστόσο, όπως προειδοποιούν, σε περίπτωση που ο ρυθμός των κρατήσεων δεν αυξηθεί τότε θα προκύψει πρόβλημα, ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα.