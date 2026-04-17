Οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται ήδη στην Ευρώπη, καθώς η άνοδος στο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών εντείνει τις πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες, στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Daily Mail», οι αερομεταφορείς προχωρούν σε περικοπές δρομολογίων την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι φόβοι αυτοί ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη ενδέχεται να επαρκούν μόλις για έξι εβδομάδες, εφόσον συνεχιστούν οι σημερινές συνθήκες.

Εκατοντάδες πτήσεις εκτός προγράμματος

Δύο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης έχουν ήδη ανακοινώσει μαζικές ακυρώσεις, καθώς η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος γίνεται ολοένα και πιο αισθητή.

Η γερμανική Lufthansa γνωστοποίησε ότι η περιφερειακή θυγατρική της, Lufthansa CityLine, θα αναστείλει τις πτήσεις της από το Σάββατο, επικαλούμενη τις υψηλές τιμές της κηροζίνης αλλά και εργασιακές διαφορές.

Την ίδια στιγμή, η ολλανδική KLM ανακοίνωσε την ακύρωση 160 πτήσεων για τον επόμενο μήνα, αποδίδοντας την απόφαση στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Πιέσεις σε εισιτήρια και αεροδρόμια

Η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρεται στα αεροπορικά εισιτήρια, με τους επιβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακριβότερα ταξίδια. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις εταιρείες να μετακυλίουν μέρος της επιβάρυνσης στους πελάτες.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές καθυστερήσεις σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπου οι ουρές μπορεί να φθάσουν ακόμη και τις τέσσερις ώρες, λόγω νέων συνοριακών ελέγχων που εφαρμόζονται από τις Βρυξέλλες.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης για ελλείψεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεξεργάζονται ήδη στρατηγικές για πιθανές ελλείψεις, μετά την προειδοποίηση του ευρωπαϊκού οργανισμού αεροδρομίων ότι το ζήτημα της επάρκειας αεροπορικών καυσίμων μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) ανέφερε ότι τα μέλη του εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα καυσίμων, με τα μικρότερα αεροδρόμια να θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε ενδεχόμενες διαταραχές του εφοδιασμού.

Η προειδοποίηση Μπιρόλ

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι τα αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών ενδέχεται να εξαντληθούν ακόμη και μέσα σε έξι εβδομάδες, εάν συνεχιστεί η τρέχουσα κρίση.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ περιέγραψε την κατάσταση ως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις θα είναι ευρείες και θα εντείνονται όσο παρατείνεται η αναταραχή.

Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να δεχθεί ισχυρές πιέσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Για την Ευρώπη, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, καθώς σε περίπτωση συνέχισης της διακοπής εφοδιασμού δεν αποκλείονται σύντομα νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι, αν δεν αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση, η Ευρώπη ενδέχεται σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπη με ακυρώσεις δρομολογίων μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων εξαιτίας έλλειψης καυσίμων για τα αεροσκάφη.

