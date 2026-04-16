Η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα αεροπορικών καυσίμων που ενδέχεται να επαρκούν για περίπου έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, τονίζοντας ότι, αν συνεχιστεί η διακοπή στις προμήθειες λόγω του πολέμου στο Ιράν, δεν αποκλείονται σύντομα ακόμη και ακυρώσεις πτήσεων.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Μπιρόλ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπιστεί ποτέ, περιγράφοντας σοβαρές επιπτώσεις από τη διακοπή ροών πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων βασικών προϊόντων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, όσο περισσότερο παραμένει κλειστό ή μπλοκαρισμένο το πέρασμα, τόσο εντονότερες θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής του IEA σημείωσε ότι ο αντίκτυπος θα αποτυπωθεί σε υψηλότερες τιμές βενζίνης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, προσθέτοντας ότι ορισμένες περιοχές πλήττονται περισσότερο από άλλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες χώρες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση είναι οι ασιακές οικονομίες που εξαρτώνται από τις ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Ο Μπιρόλ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στην Ασία, αλλά θα επεκταθούν και στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, εάν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει ξανά, ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν ειδήσεις για ακυρώσεις πτήσεων σε ορισμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών.

