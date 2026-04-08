Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε την Τετάρτη σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματικούς ηγέτες, στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις προοπτικές της οικονομίας και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη συζήτηση, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ευκαιρίες της κυπριακής οικονομίας, τις συνθήκες πολιτικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος ως εταίρος της επιχειρηματικότητας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η νέα διεθνής πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα μέσα σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα, σημειώνοντας πως πολίτες και επιχειρήσεις ζητούν από την κυβέρνηση στήριξη, σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Όπως είπε, από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κινείται διαρκώς σε συνθήκες κρίσης, αλλά έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και να απορροφά τις αρνητικές τους συνέπειες, προσφέροντας ασφάλεια στην κοινωνία και στην οικονομία.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να διαθέτει ξεκάθαρο σχέδιο και προσανατολισμό, ώστε οι αποφάσεις της να λαμβάνονται με συνέπεια και να γίνονται κατανοητές από την κοινωνία. Τόνισε ακόμη ότι η διακυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε αντιδραστικές κινήσεις, αλλά να επιδεικνύει ηγεσία, ακόμη και όταν απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις με γνώμονα το μέλλον και όχι τις επόμενες εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ο οποίος, όπως είπε, καθορίζει το σύνολο των αποφάσεών της.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα των τριών πρώτων ετών διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, έχει επανέλθει στην κατηγορία Α από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και, για πρώτη φορά από το 2008, βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία κάτω από το 5%.

Πρόσθεσε επίσης ότι το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί περίπου στο 55% και συνεχίζει να ακολουθεί καθοδική πορεία. Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν μόνο αριθμητικούς δείκτες, αλλά μεταφράζονται σε φθηνότερο δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθώς και σε ποιοτικότερες επενδύσεις και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση επενδύει σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η παιδεία, η υγεία και η στέγαση, σημειώνοντας ότι οι επιδόσεις αυτές έχουν επιτευχθεί εν μέσω κρίσεων, στη βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού και σαφούς προσανατολισμού.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, επισημαίνοντας ως σημαντικότερο πρόβλημα το ενεργειακό κόστος. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια συνεχίζεται στο πλαίσιο συγκεκριμένου ενεργειακού σχεδιασμού, με έμφαση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.