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Συνολικά 1.226 υποθέσεις και αδικήματα καταγράφηκαν από την Αστυνομία στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδικής Αστυνόμευσης (Road Policing), κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αστυνομία, οι στοχευμένες δράσεις συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Από το σύνολο των αποτελεσμάτων, 236 αφορούσαν καταζητούμενα, αναζητούμενα ή ελλείποντα πρόσωπα, ενώ 148 περιπτώσεις αφορούσαν παράνομους αλλοδαπούς.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 81 περιπτώσεις ανεύρεσης ναρκωτικών ουσιών ή ελεγχόμενων φαρμάκων και 13 υποθέσεις παράνομης κατοχής οπλισμού, εκρηκτικών υλών ή επιθετικών οργάνων.

Οι έλεγχοι οδήγησαν επίσης σε 70 περιπτώσεις που αφορούσαν κλοπιμαία οχήματα, παράνομη κατοχή οχήματος ή αναζητούμενα οχήματα, καθώς και σε 17 υποθέσεις κλοπιμαίας περιουσίας ή παράνομης κατοχής περιουσίας.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται ακόμη 326 εντάλματα προστίμου, ενώ 335 περιπτώσεις αφορούσαν άλλα αδικήματα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο του Road Policing συνεχίζονται.