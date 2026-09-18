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Ανακοινώθηκαν οι Καλύτεροι Εργοδότες της Ευρώπης για το 2026 από το Great Place To Work®

17 Σεπτεμβρίου 2026 — Το Great Place To Work® ανακοίνωσε τη λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ για το 2026.

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 100 οργανισμοί, οι οποίοι επιλέχθηκαν μετά από έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας την εργασιακή εμπειρία άνω των 2,4 εκατομμυρίων εργαζομένων. Η τελική κατάταξη βασίστηκε στις απαντήσεις 260.000 εργαζομένων από εταιρείες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης.

Οι Κυπριακές Εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Λίστα: Επτά (7) Κυπριακές εταιρείες κατάφεραν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή λίστα Best Small & Medium Workplaces™ in Europe 2026:

«Η παρουσία κυπριακών επιχειρήσεων ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης επιβεβαιώνει ότι η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συγχαίρουμε θερμά τις εταιρείες που ξεχώρισαν, διότι αποδεικνύουν στην πράξη πως η καλλιέργεια μίας κουλτούρας εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και ουσιαστικής υποστήριξης των εργαζομένων δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα και οδηγεί σταθερά στην επιχειρηματική αριστεία» δήλωσε η Λένια Ιακωβίδου, Director του Great Place To Work® Cyprus.

Δήλωση Global CEO: Από την πλευρά του, ο Michael C. Bush, Global CEO του Great Place To Work®, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στις εταιρείες που πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Από κάθε γωνιά της ηπείρου, οι επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους τους, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας, καινοτομίας και απόδοσης».

Μεθοδολογία Αξιολόγησης: Για την επιλογή των εταιρειών στη λίστα Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2026, το Great Place To Work® ανέλυσε τα προγράμματα εργασιακού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και διεξήγαγε την ανώνυμη έρευνα προσωπικού Trust Index©. Η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στις άμεσες απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων, αποτυπώνοντας την εμπειρία τους σε τομείς όπως η εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια για τον οργανισμό και η συντροφικότητα. Προϋπόθεση για την υποψηφιότητα ήταν οι εταιρείες να απασχολούν από 50 έως 499 εργαζομένους στην Ευρώπη, να διαθέτουν την πιστοποίηση Great Place To Work Certified™ και να έχουν ήδη διακριθεί σε μία ή περισσότερες εθνικές λίστες Best Workplaces™ της περιοχής κατά το 2025 ή τις αρχές του 2026.

Χορηγός Επικοινωνίας & Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Επίσημος Χορηγός Επικοινωνίας (Media Partner) του Great Place To Work® Cyprus, που συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή και προώθηση του θεσμού, είναι ο Όμιλος Φιλελεύθερος. Παράλληλα, ο οργανισμός πλαισιώνεται από την επιστημονική εγκυρότητα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο διατελεί Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.

Οι 10 Κορυφαίες Εταιρείες της Ευρωπαϊκής Λίστας (Small & Medium):

isolutions ag willhaben internet service GmbH & Co KG Axxes Castra Group AB St. Gereon Seniorendienste GmbH Unique Tanium Marsenses Hotels & Homes Centiro Cofinpro

Μπορείτε να δείτε την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λίστα για το 2026 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces-international/best-workplaces-in-europe-small-medium/2026

Σχετικά με το Great Place To Work®

Το Great Place To Work®, εταιρεία της UKG, αποτελεί τη διεθνή αυθεντία στην κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, αξιολογεί την εργασιακή εμπειρία μέσω των ερευνητικών εργαλείων της, βοηθώντας τους οργανισμούς να δημιουργήσουν κουλτούρα υψηλής εμπιστοσύνης και απόδοσης.