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Στο 1,25%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 και πλέον ετών, αύξησε την Παρασκευή το βασικό της επιτόκιο η Τράπεζα της Ιαπωνίας, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που ενισχύεται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την αποδυνάμωση του γεν.

Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν αναμενόμενη από τις αγορές, μετά την πρόσφατη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η απόφαση, πάντως, δεν ήταν ομόφωνη, καθώς εγκρίθηκε με ψήφους 7-2.

Οι πιέσεις προς τους αξιωματούχους της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής έχουν ενταθεί, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό.

«Δεδομένου ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός (ΔΤΚ) πλησιάζει το 2% και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές, η τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει το βασικό επιτόκιο πολιτικής», αναφέρει η Τράπεζα της Ιαπωνίας στην ιστοσελίδα της.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες παρακολουθούν παράλληλα στενά τις διακυμάνσεις του γεν, το οποίο τον περασμένο Ιούλιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών έναντι του δολαρίου. Η πτώση του ιαπωνικού νομίσματος οδήγησε σε ιστορική κοινή παρέμβαση των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στις αγορές συναλλάγματος.

Το γεν δέχθηκε πιέσεις κυρίως εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στα χαμηλά επιτόκια της Ιαπωνίας και σε εκείνα της Fed, η οποία ώθησε τους επενδυτές προς περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια με υψηλότερες αποδόσεις.

Παρά την αύξηση του επιτοκίου στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995, η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και εβδομάδες, το γεν αποδυναμώθηκε πάνω από τα 157 γεν ανά δολάριο, από περίπου 156,30 πριν από την ανακοίνωση.

Η υποχώρηση του ιαπωνικού νομίσματος καθιστά ακριβότερα τα εισαγόμενα αγαθά, εντείνοντας με τη σειρά της τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή έδειξαν, ωστόσο, ότι ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,7% τον Αύγουστο, από 1,8%, παραμένοντας κοντά στον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Η μέτρηση του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων, από την οποία εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των νωπών τροφίμων, διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα παρέμενε αμετάβλητος.