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Καταγράψαμε πριν από μερικές εβδομάδες το «καψόνι» που περνά ιδιοκτήτρια στο Πέρα Πεδί για να πάρει πίσω εγγύηση €900 που είχε καταβάλει για την οικοδομή της. Δεν ίδρωσε, όμως, κανενός το αυτί.

Τα χρήματα δεν επιστράφηκαν και η υπόθεση συνέχισε να σέρνεται, παρότι για το θέμα είχε ήδη τοποθετηθεί γραπτώς το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα ήρθε να προστεθεί και η παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία ζητά από το Κοινοτικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για την άμεση επιστροφή του ποσού.

Το θέμα, βέβαια, δεν είναι μόνο τα €900. Είναι και η φθορά, ο χρόνος και η ενέργεια που αναγκάζεται να ξοδεύει ένας πολίτης για να διεκδικήσει κάτι που θεωρεί ότι δικαιούται. Κι όταν για μια τόσο ξεκάθαρη υπόθεση χρειάζονται μήνες αλληλογραφίας, παρεμβάσεις και συνεχές πήγαινε-έλα, τότε το ζήτημα παύει να είναι απλώς οικονομικό. Αγγίζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η διοίκηση αντιμετωπίζει τον πολίτη.

Κυρία Ηροδότου, κοινοτάρχισσα Πέρα Πεδίου, μετά το Υπουργείο Εσωτερικών και τώρα την Επίτροπο Διοικήσεως, τι άλλο ακριβώς περιμένετε για να κλείσει αυτή η υπόθεση;

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