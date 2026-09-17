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Αναφέρθηκε σε υβριδικές απειλές στην Ένωση, αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή και τον καύσωνα, στις πυρκαγιές και σε όλες αυτές τις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, χωρίς να πει ούτε λέξη για την Κύπρο, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δεν έκανε αναφορά στο μοναδικό κράτος-μέλος που δέχθηκε πραγματική επίθεση από τη Χεζμπολάχ τον περασμένο Μάρτιο. Το Κυπριακό και η συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, δεν χωρούσαν ούτε σε μια γραμμή στην ομιλία της, η οποία διήρκεσε μια ώρα…

Α.Π