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Ηυποψήφια του ΔΗΣΥ, Αναστασία Ανθούση, καταχώρησε ένσταση στο Εκλογοδικείο για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του περασμένου Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε αναδειχθεί η ίδια βουλεύτρια στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας. Και ενώ η ένστασή της θα εξεταζόταν χθες, αυτή αποσύρθηκε. Ωστόσο, η ένσταση της κυρίας Ανθούσης φέρνει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα, σε περίπτωση που προχωρούσε η διαδικασία και κέρδιζε την εκλογή της. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είμαστε επιμηθείς και όχι προμηθείς στην αποφυγή σειράς προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Ανθούση υποστήριξε ότι λανθασμένα είχε δοθεί η τρίτη έδρα στο ΕΛΑΜ στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας και ότι θα έπρεπε να δοθεί έκτη έδρα στο ΔΗΣΥ και θα εκλεγόταν η ίδια. Καταχώρησε την ένσταση λόγω του ότι πέντε ψηφοδέλτια στο Νικητάρι, ενώ αρχικά δόθηκαν στο ΕΛΑΜ, τέσσερις ώρες αργότερα δόθηκαν στην ΕΔΕΚ. Η απόφαση αυτή έφερε αλλαγή στην εκλογή τεσσάρων βουλευτών σε τέσσερις επαρχίες. Η Υπηρεσία Εκλογών ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για λάθος στην αρχική καταμέτρηση και έγινε διόρθωσή του.

Τί θα συνέβαινε, όμως, αν προχωρούσε η υπόθεση και το εκλογοδικείο δικαίωνε την κυρία Ανθούση; Ο ΔΗΣΥ θα εξασφάλιζε έκτη έδρα στη Λευκωσία με την κυρία Ανθούση, αλλά θα έχανε μία έδρα στη Λεμεσό που σήμερα κατέχει ο Μιχάλης Κουκούνης. Το ΕΛΑΜ θα έχανε την τρίτη έδρα στη Λευκωσία με τον Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και θα κέρδιζε έδρα στην Πάφο με τον Μιχάλη Μιχαήλ. Το ΔΗΚΟ θα κέρδιζε μία επιπλέον έδρα στη Λεμεσό με την υπουργό Επικοινωνιών Ευανθία Τσολάκη και θα έχανε την έδρα στην Κερύνεια με τον Αδάμο Ασπρή. Η Άμεση Δημοκρατία θα έχανε την έδρα στην Πάφο με τον Δημήτρη Μπάρο και θα κέρδιζε την έδρα στην Κερύνεια με τον Κωνσταντίνο Κυπριανού.

Δεν είμαι νομικός, αλλά με τις λίγες νομικές γνώσεις που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, διερωτώμαι κατά πόσο όλες οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τη νέα Βουλή θα ήταν νόμιμες, όπως για παράδειγμα η εκλογή Προέδρου του σώματος, η σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, τα νομοσχέδια που θα εγκρίνονταν (αφού η διαδικασία ενώπιον του Εκλογοδικείου θα διαρκούσε μερικούς μήνες ίσως και ένα χρόνο). Υπάρχουν ουκ ολίγες αποφάσεις δικαστηρίων που ακυρώνουν πολλές αποφάσεις διαφόρων σωμάτων για προσλήψεις ή προαγωγές, λόγω «πάσχουσας σύνθεσης». Στην προκειμένη περίπτωση, ασχέτως αν οι ισορροπίες στη Βουλή δεν θα άλλαζαν, η σύνθεση του σώματος θα έπασχε και συνεπώς οι αποφάσεις της ήταν άκυρες.

Το πρόβλημα δημιουργείται επειδή οι υποψήφιοι που εκλέγονται ανακηρύσσονται βουλευτές την επομένη μέρα και εκλέγουν πρόεδρο του σώματος μέσα σε λίγες μέρες, ενώ οι επηρεαζόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέχρι και δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του Εκλογοδικείου θα μπορούσε να περάσει και ένας ολόκληρος χρόνος και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα ψηφίζονταν νομοθεσίες με «πάσχουσα τη σύνθεση» του σώματος.

Για να αποφευχθούν τεράστια νομικά προβλήματα με αλυσιδωτές επιπτώσεις, θα πρέπει οι εκλογές να διεξάγονται δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας των βουλευτών, οι τυχόν ενστάσεις να υποβάλλονται μέσα σε μια εβδομάδα και το Εκλογοδικείο να αποφασίσει προτού αναλάβουν καθήκοντα τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου.

Φανταστείτε τι μπάχαλο θα προκληθεί αν εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα μέσα Φεβρουαρίου, αναλάβει καθήκοντα την 1η Μαρτίου, διορίσει υπουργούς, επιτρόπους, άλλους αξιωματούχους, πάρει αποφάσεις το Υπουργικό Συμβούλιο και υποβληθεί ένσταση από τον/την ανθυποψήφιο του/της και κερδίσει την υπόθεση ο παραπονούμενος ένα χρόνο μετά. Τι θα γίνει;

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Οι εκλογές πρέπει να διεξάγονται δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αξιωματούχων, ώστε να εξετάζονται αμέσως τυχόν ενστάσεις και να αποφεύγονται μεγάλα προβλήματα και να δημιουργείται πολιτική και συνταγματική κρίση.

*Πολιτικός Επιστήμονας / Δημοσιογράφος