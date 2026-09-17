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Με έναν κατάλογο που περιλαμβάνει οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, καθώς και μεγάλο αριθμό τεμαχίων γης, η δημοπρασία στις 30 Σεπτεμβρίου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Από ακίνητα έτοιμα προς αξιοποίηση έως οικόπεδα και τεμάχια γης κατάλληλα για ανάπτυξη, καθώς και εμπορικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι αγοραστές μπορούν να βρουν επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς και ανάγκες.

Πέραν από τα ακίνητα που θα προσφερθούν προς δημοπρασία, στην ιστοσελίδα της BidX1 περιλαμβάνονται επίσης διαμερίσματα off-plan δίνοντας στους ενδιαφερόμενους αγοραστές την ευκαιρία να εξερευνήσουν επιλογές σε νεοδόμητα ακίνητα, παράλληλα με τα ακίνητα που θα προσφερθούν στη δημοπρασία Σεπτεμβρίου.

Η δημοπρασία Σεπτεμβρίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοπρασία της BidX1 για το τρέχον έτος και αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον τόσο από την κυπριακή αγορά όσο και από διεθνείς αγοραστές.

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της BidX1, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν εύκολα στα διαθέσιμα ακίνητα, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να συμμετάσχουν στη δημοπρασία εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, μέσα από μια απλή, διαφανή και εύχρηστη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν δύο εβδομάδες στη διάθεση τους για να μελετήσουν τον πλήρη κατάλογο, να παρευρεθούν στις ξεναγήσεις των ακινήτων και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ενόψει της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Η BidX1 παρουσιάζει μια ξεχωριστή επιλογή ακινήτων που θα περιλαμβάνονται στη δημοπρασία Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας την ποικιλία των διαθέσιμων ευκαιριών και τις διαφορετικές επιλογές που προσφέρονται σε αγοραστές και επενδυτές.

Κατοικία πέντε υπνοδωματίων στο Λυθροδόντα, Λευκωσία

Η συγκεκριμένη ευρύχωρη κατοικία πέντε υπνοδωματίων εκτείνεται σε περίπου 445 τ.μ. εσωτερικών χώρων και τοποθετείται σε ένα μεγάλο τεμάχιο γης συνολικής έκτασης 5.073 τ.μ. Διαθέτει άνετους και ευρύχωρους χώρους, υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο (en-suite), γκαράζ δύο αυτοκινήτων, καθώς και δύο επιπλέον διαμερίσματα τύπου στούντιο, προσφέροντας ευελιξία ως προς τις διαφορετικές δυνατότητες αξιοποίησης της κατοικίας.

Το ακίνητο βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία και διαθέτει επίσης μεγάλο εξωτερικό χώρο, σοφίτα και προσφέρεται με κενή κατοχή. Απαιτούνται ορισμένες εργασίες αποπεράτωσης στον πρώτο όροφο, ενώ υπάρχει ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το τεμάχιο γης.

Επιφυλασσόμενη Τιμή: €295.000

Στούντιο διαμέρισμα στην Τερσεφάνου, Λάρνακα

Βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του συγκροτήματος «Nefeli Apts» και διαθέτει περίπου 32 τ.μ. εσωτερικών χώρων, μαζί με περίπου 34 τ.μ. ακάλυπτων βεραντών. Διαθέτει χώρο στάθμευσης και αποτελεί μια προσιτή επιλογή για αγοραστές που αναζητούν ακίνητο στην Τερσεφάνου.

Επιφυλασσόμενη Τιμή €30.000

Μεζονέτα δύο υπνοδωματίων στη Χλώρακα, Πάφος

Η μεζονέτα δύο υπνοδωματίων διαθέτει περίπου 98 τ.μ. εσωτερικών χώρων και περίπου 13 τ.μ. καλυμμένων βεραντών. Περιλαμβάνει ιδιωτική αυλή, χώρο στάθμευσης, και διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Η τοποθεσία της στη Χλώρακα, μόλις 1 χλμ. από την ακτή, ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητά της.

Επιφυλασσόμενη Τιμή €115.000

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στο Πισσούρι, Λεμεσός

Με περίπου 100 τ.μ. εσωτερικών χώρων, αυτό το διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων διαθέτει 14 τ.μ. καλυμμένων βεραντών και 95 τ.μ. ακάλυπτων βεραντών. Αποτελεί μέρος του οικιστικού συγκροτήματος «Pissouri 5 Vines» και περιλαμβάνει πρόσβαση σε κοινόχρηστη πισίνα και χώρο στάθμευσης.

Επιφυλασσόμενη Τιμή €70.000

Γεωργικό τεμάχιο στην Αραδίππου, Λάρνακα

Αυτό το γεωργικό τεμάχιο προσφέρεται με κενή κατοχή και αποτελείται από συνολική έκταση γης περίπου 14,237 τ.μ. με σχετικά επίπεδη και ομαλή επιφάνεια. Βρίσκεται στην περιοχή Αποστόλου Λουκά της Αραδίππου και εμπίπτει στη Γεωργική Ζώνη «Γα4».

Επιφυλασσόμενη Τιμή €115.000

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα της BidX1 https://bidx1.com/el/kypros , να περιηγηθούν στον πλήρη κατάλογο των ακινήτων που διατίθενται στην δημοπρασία και να εγγραφούν για να υποβάλουν την προσφορά τους.Το μοντέλο της BidX1 προσφέρει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και εύκολη πρόσβαση. Όλα τα έγγραφα των ακινήτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας για έλεγχο από τους υποψήφιους αγοραστές πριν από την υποβολή προσφορών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από οποιαδήποτε συσκευή – κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet – και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να εγγραφούν και να υποβάλουν προσφορές όπου και αν βρίσκονται.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για κάθε ακίνητο ξεκινά από την αρχική τιμή προσφοράς, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα πριν από τη δημοπρασία.

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για ένα ακίνητο καταγράφεται και εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ είναι διαθέσιμη δημόσια στην ιστοσελίδα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζονται μόνο μέσω αριθμού και, ως εκ τούτου, παραμένουν ανώνυμοι.

Οι επιτυχόντες αγοραστές θα πρέπει συνήθως να ολοκληρώσουν την αγορά τους (μεταφορά ολόκληρου του ποσού στον πωλητή) εντός έξι-επτά εβδομάδων. Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης για κάθε ακίνητο αναφέρεται στη Συμφωνία Κράτησης (Reservation Agreement), η οποία περιλαμβάνεται στα νομικά έγγραφα κάθε ακινήτου.

Για επικοινωνία με την ομάδα της BidX1 Κύπρου, καλέστε στο 22 000 380 ή αποστείλετε email στο info@cy.bidx1.com.