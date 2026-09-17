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Με ελκυστικές τιμές σε επιλεγμένα ακίνητα, η Gordian δημιουργεί νέες προοπτικές για επενδύσεις με εμπορικό χαρακτήρα. Κτήρια μικτής χρήσης, γραφεία και αποθήκες σε προνομιακές τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπτυξης.

Μέσα από ένα επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, επενδυτές και επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να εντοπίσουν ακίνητα με εμπορικές προοπτικές και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά ακινήτων της Κύπρου.

Κτήριο μικτής χρήσης στην Έγκωμη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 5730)

Ακίνητο μικτής χρήσης στην Έγκωμη, που εφάπτεται στη λεωφόρο Λυκαβητού, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της περιοχής, διατίθεται προς πώληση.

Το κτήριο βρίσκεται δύο λεπτά οδικώς από τον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου και πέντε λεπτά οδικώς από το Mall of Egkomi, καθιστώντας την τοποθεσία του εξαιρετική, καθώς προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις, όπως καταστήματα, εστιατόρια, πανεπιστήμια και σχολεία.

Το ακίνητο διατίθεται προς πώληση στη μειωμένη τιμή του €1,000,000 από €1,075,000.

Αποτελείται από εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο με ημιώροφο και υπόγειο, γραφείο στον πρώτο όροφο και διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο.

Το υπόγειο έχει εμβαδόν 345 τ.μ., ο εκθεσιακός χώρος έχει συνολικό εμβαδόν 250 τ.μ. και ο ημιώροφος 110 τ.μ.. Το γραφείο στον πρώτο όροφο έχει εσωτερικό χώρο 110 τ.μ.

Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου έχει εμβαδόν 125 τ.μ., με 30 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και 46 τ.μ. ακάλυπτες βεράντες. Αποτελείται από ενιαίο χώρο με κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια (το ένα en-suite) και ένα ξεχωριστό μπάνιο.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Διώροφο κτήριο μικτής χρήσης στη Δένεια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9143)

Μερίδιο 75% ενός διώροφου κτηρίου στη Δένεια που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο από τον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς – Αστρομερίτη και 120 μέτρα από το κέντρο του χωριού.

Το μερίδιο αντιστοιχεί σε δύο καταστήματα στο ισόγειο και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Διατίθεται προς πώληση στη μοναδική τιμή των €150,000 από €160,000.

Το κατάστημα αρ. 1 έχει εσωτερικό εμβαδόν 50 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το κατάστημα αρ. 2 έχει εσωτερικό εμβαδόν 40 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το διαμέρισμα έχει εσωτερικό εμβαδόν 60 τ.μ. και 3 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο.

Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Υπόκειται σε Kρατική Xορηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Δύο βιομηχανικές αποθήκες στην Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8354)

Το υπό μίσθωση ακίνητο βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής στην Κοκκινοτριμιθιά, και αποτελείται από ένα κτήριο στο δυτικό τμήμα, που φιλοξενεί γραφειακούς χώρους, καθώς και το κυρίως κτήριο που λειτουργεί ως αποθήκη.

Διατίθεται στη μειωμένη τιμή των €900,000 από €1,100,000.

Το συνολικό εμβαδόν εσωτερικών χώρων είναι 2,675 τ.μ., ενώ το ακίνητο είναι χτισμένο σε τεμάχιο με εμβαδόν 8,861 τ.μ.

Το ακίνητο προσφέρει άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Γραφείο στον Τρυπιώτη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7104)

Το ακίνητο είναι γραφείο στον πρώτο όροφο ενός κτηρίου μικτής χρήσης που βρίσκεται στη συνοικία Τρυπιώτη και εφάπτεται της οδού Διαγόρου.

Έχει εμβαδόν 200 τ.μ. και δικαίωμα χρήσης τριών καλυμμένων θέσεων στάθμευσης. Διαθέτει μονάδες κλιματισμού VRV, παράθυρα με διπλά τζάμια και χωρίσματα γραφείου.

Κατέχει προνομιακή θέση στο επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας, ενώ περιβάλλεται από όλες τις ανέσεις, υπηρεσίες, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις.

Διατίθεται στη νέα τιμή των €350,000 από €390,000.

Το γραφείο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδανική επενδυτική ευκαιρία.

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Γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, Στρόβολος, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8419)

Γραφείο (αρ. 3) που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας που αποτελείται από 6 γραφεία και 2 διαμερίσματα.

Βρίσκεται στη λεωφόρο Ιφιγενείας, 90μ από το Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης και 100μ από τη συμβολή των οδών Ιφιγενείας και Αρμενίας.

Το γραφείο αποτελείται από χώρο υποδοχής, ενιαίο χώρο, τέσσερα δωμάτια, αίθουσα συνεδριάσεων, αποθήκη, μικρή κουζίνα, τέσσερις τουαλέτες και δύο καλυμμένες βεράντες.

Διαθέτει 265 τ.μ. εσωτερικούς χώρους και 40 τ.μ. καλυμμένες βεράντες.

Το ακίνητο παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης για 15 καλυμμένους χώρους στάθμευσης στο υπόγειο και 6 αποθήκες συνολικού εμβαδού 33 τ.μ.

Επί του παρόντος ενοικιάζεται, προσφέροντας σταθερή απόδοση.

Παρέχει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας και στον αυτοκινητόδρομο.

Πωλείται στην ελκυστική τιμή των €575,000 από €595,000.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

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