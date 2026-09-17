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Σύσκεψη ηγεσίας στην Πινδάρου συγκάλεσε για την ερχόμενη Δευτέρα η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αναλαμβάνοντας ρόλο ειρηνοποιού στην άγρια αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, και ενός εκ των αντιπροέδρων του κόμματος, Γιάννη Καρούσου.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας αναφέρθηκε ο Γιάννης Καρούσος, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του «ALPHA», όπου κλήθηκε να σχολιάσει το χθεσινό δημοσίευμα του Philenews για τον καυγά του με τον Ευθύμιο Δίπλαρο. Όπως πληροφορούμαστε, πέραν της σύσκεψης της Δευτέρας, η πρόεδρος του κόμματος προέβη σε συστάσεις και προς τους δύο, υποδεικνύοντάς τους ότι πρέπει να ρίξουν τους τόνους, ενώ τους παρακάλεσε να μην προβούν σε οποιαδήποτε τοποθέτηση που να συντηρεί την αντιπαράθεση και την εσωστρέφεια στο κόμμα.

Κατά την τηλεοπτική παρουσία του στον ALPHA, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι κάποια από όσα αναφέρονταν στο ρεπορτάζ του Philenews δεν έγιναν ακριβώς έτσι και ότι επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο για να διασταυρώσει κάποια πράγματα. Όντως, επικοινώνησε το βράδυ της Τετάρτης, ζητώντας να επικοινωνήσουμε με τον επαρχιακό του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα, προκειμένου να μας πει κατά πόσο, στη συγκέντρωση της Αθηένου, κατηγορούσε ή όχι τον Δίπλαρο.

Όπως είχαμε αναφέρει στο ρεπορτάζ, ο Δίπλαρος είχε αντιδράσει εκ νέου χθες το πρωί, όταν έφτασαν στα αυτιά του πληροφορίες ότι ο Καρούσος τον κατηγορούσε σε στελέχη του κόμματος. Καταγράψαμε ως γεγονός τον λόγο που πυροδότησε τη χθεσινή αντιπαράθεση και όχι το κατά πόσο ίσχυαν ή όχι όσα επικαλέστηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος, αντιδρώντας κατά του αντιπροέδρου.

Ο Γιάννης Καρούσος ήταν φιλοξενούμενος και στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να προβεί σε κάποια δήλωση επί του θέματος. Αρκέστηκε να αναφέρει ότι διαφωνίες υπάρχουν, αλλά μέχρι και τη σύσκεψη της Δευτέρας, σεβόμενος και την πρόεδρο του κόμματος, δεν θα κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος, με τον οποίο επικοινώνησε το Philenews, ανέφερε ότι δεν θέλει να σχολιάσει οτιδήποτε επί του θέματος.

Να σημειωθεί ότι απόψε πραγματοποιείται η επαρχιακή συνδιάσκεψη του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό και είναι πολύ πιθανόν να παραστούν και οι δύο ως μέλη της ηγεσίας.

Από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι το κλίμα στην Πινδάρου είναι εκρηκτικό και υπάρχει έντονος προβληματισμός. Δημοσίευμα του Γιώργου Πλουτάρχου στην ιστοσελίδα Reporter σήμερα έκανε αναφορά και στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που στάλθηκαν στο γκρουπ της ηγεσίας του ΔΗΣΥ και στα οποία περιλαμβάνονταν βαριοί χαρακτηρισμοί.