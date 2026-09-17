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Προσωρινή διακοπή υδροδότησης σημειώνεται στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κουρίου και Αγίου Αθανασίου λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΑ Λεμεσού.

Η διακοπή στο διαμέρισμα Κουρίου επηρεάζει τις οδούς:

Δημοκρατίας, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ρηγαίνης, Σπάρτης, Οθέλλου, Τρικώμου, Δελφών, Ανδρέα Καρκαβίτσα, Λεοναρίσσου, Αμμοχώστου, Γεωργίου Σεφέρη, Αγίου Νεκταρίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ειρήνης, Θερμοπυλών, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Καρπασίας, Μενελάου Λουντέμη, Κοντεμένου, Γύψου, Σόλων, Κυθρέας, Αγίας Φωτεινής, Κυθήρων, Κοιλάνεμου, Βόλου, Βασιλείας, Μιχαήλ Χαρλάτζη, Αγίου Αυγουστίνου, Αγίου Μέμνωνος, Μενελάου, Αποστόλου Βαρνάβα, Τεύκρου Ανθία, Ελ Γκρέκο, Γιαλούσας, Δικαιοσύνης, Λεοντίου Μαχαιρά, Αγίου Γεωργίου, Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Καζαντζάκη, Αγίας Σοφίας, Θεοδόση Πιερίδη, Κοσμά Αιτωλού, Αγίου Επίκτητου, Ελευθερίας, Κερύνειας, Αγίου Ραφαήλ, Γιάννη Ρίτσου, Αγίου Ανδρονίκου, Δαιδάλου, Σμύρνης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αποστόλου Ανδρέα, Αγίου Φίλωνος, Αργυροκάστρου, Ζώδιας, Λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή, Μαραθόβουνου, Διονυσίου Σολωμού, Μισιαούλη και Καβάζογλου, Ακάνθους, Βασίλη Μιχαηλίδη, Έγκωμης και Παύλου Μελά.

Συνεργεία του Οργανισμού βρίσκονται ήδη στις επηρεαζόμενες περιοχές και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, με την επαναφορά της υδροδότησης να εκτιμάται γύρω στις 14:00.

Η βλάβη στο διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου αφορά τις οδούς: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΑΦΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΜΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΜΟΡΦΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ, ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΠΑΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΗ.

Η επαναφορά της υδροδότησης αναμένεται να γίνει η ώρα 20:00.