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Θεοδόσης Πίπης – Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες έκθεση που ζητά ενισχυμένη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγείας, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά κενά στην ιατρική έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν 390 υπέρ, 218 κατά και 29 αποχές για την έγκριση της έκθεσης, η οποία υποστηρίζει ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας έχουν πολλές διαστάσεις και συνιστούν παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η μακροχρόνια ανισορροπία στην ιατρική έρευνα. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι επί δεκαετίες η έρευνα και η κλινική πρακτική έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην ανδρική ανατομία, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες είναι αισθητές σε ολόκληρο τον κύκλο της υγειονομικής περίθαλψης — από τις κλινικές δοκιμές και τη διάγνωση έως τη θεραπεία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι η πολιτική υγείας, η ιατρική έρευνα και η κλινική πρακτική πρέπει να βασίζονται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα, αντικειμενικά βιολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν γυναίκες και άνδρες, καθώς και στα υψηλότερα πρότυπα ιατρικής επιστημονικής γνώσης.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν έρευνα που λαμβάνει υπόψη το φύλο σε ολόκληρο τον ερευνητικό κύκλο, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων προσπαθειών για τη συμμετοχή εγκύων και θηλαζουσών γυναικών σε κλινικές δοκιμές. Ζητούν επίσης από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα να συλλέγουν συστηματικά δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο.

Η έκθεση ζητά ισχυρότερη διάσταση φύλου στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS), προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να αναπαράγει ή να ενισχύσει υφιστάμενες έμφυλες και φυλετικές προκαταλήψεις.

Το Κοινοβούλιο καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σαφείς, δημόσιους και μετρήσιμους στόχους για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία, μεταξύ άλλων μέσω μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία των γυναικών.

Μεταξύ των παθήσεων που αναδεικνύει η έκθεση περιλαμβάνονται η ενδομητρίωση, τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ημικρανίες, η υπογονιμότητα, η οστεοπόρωση, ο διαβήτης και οι παθήσεις ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, πολλές από αυτές παραμένουν αντικείμενο ανεπαρκούς έρευνας ή δεν διαγιγνώσκονται έγκαιρα.

Η έκθεση ζητά επίσης δράση κατά επιβλαβών πρακτικών, όπως η αναγκαστική άμβλωση και στείρωση, η άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες άμβλωσης, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων ίντερσεξ ατόμων, καθώς και η μαιευτική και γυναικολογική βία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης υψηλής ποιότητας μητρικής φροντίδας για τις εγκύους.

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής της έκθεσης Billy Kelleher (Renew) δήλωσε ότι η υγεία των γυναικών έχει «παραμείνει για πάρα πολύ καιρό αντικείμενο ανεπαρκούς έρευνας και χρηματοδότησης και πολύ συχνά έχει παραμεληθεί».

«Οι συνέπειες γίνονται αισθητές από εκατομμύρια γυναίκες που περιμένουν υπερβολικά μεγάλο διάστημα για μια διάγνωση ή δυσκολεύονται να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η υγεία των γυναικών πρέπει να ανέβει ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα και να αντιμετωπίζεται ως μείζων προτεραιότητα στον τομέα της υγείας.