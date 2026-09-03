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Έκκληση προς τα στελέχη του ΔΗΣΥ που ενδιαφέρονται για το χρίσμα του κόμματος ενόψει των Προεδρικών εκλογών του 2028 να προτάξουν την ενότητα και να αποφύγουν την πρόωρη εκλογική αντιπαράθεση απηύθυνε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Δίπλαρος ανέφερε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κεντροδεξιά παράταξη είναι η εσωτερική διχόνοια, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στον ΔΗΣΥ. Προειδοποίησε, όμως, πως η επικράτηση προσωπικών φιλοδοξιών και ατζεντών θα μπορούσε να οδηγήσει σε φαινόμενα που το κόμμα έχει βιώσει στο παρελθόν.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου ότι θα στήριζε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη σε περίπτωση που υπάρξουν ουσιαστικές προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, ο κ. Δίπλαρος υπογράμμισε πως η λύση του εθνικού προβλήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Αλίμονο αν έχουμε τέτοιες εξελίξεις στο Κυπριακό και η έγνοια μας είναι οι εκλογές. Δεν θα είναι η έγνοια μας οι εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις Προεδρικές εκλογές, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος είπε ότι θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες και πως η βάση του κόμματος θα κληθεί να αποφασίσει.

Παράλληλα, τόνισε πως η πολιτική συζήτηση δεν πρέπει να μετατραπεί από τώρα σε προεκλογική διαδικασία γύρω από πρόσωπα, καθώς κάτι τέτοιο, όπως είπε, δεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες.

Κληθείς να σχολιάσει τα ονόματα στελεχών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ή αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης του χρίσματος, όπως η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι κάθε στέλεχος έχει το δικαίωμα να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των μελών του κόμματος.

Ωστόσο, υπενθύμισε πως διαχρονικά ο ΔΗΣΥ διεκδικούσε την Προεδρία της Δημοκρατίας με τον πρόεδρό του ως υποψήφιο.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την ενότητα του κόμματος να διασαλευτεί. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία με βάση το καταστατικό. Ας κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω», είπε, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση θετικών εξελίξεων στο Κυπριακό ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ακόμη ότι έχει καταθέσει στα συλλογικά όργανα την άποψη πως θα πρέπει να αναζητηθεί κοινή συνισταμένη για την επιλογή υποψηφίου, ώστε να αποφευχθούν επαναλήψεις της προεκλογικής περιόδου του 2023.

Παράλληλα, σημείωσε πως αρκετά στελέχη συμμερίζονται την ανάγκη για ενότητα, υπογραμμίζοντας όμως ότι ακόμη και σε περίπτωση εσωκομματικών εκλογών δεν θα πρέπει να υπάρχει φόβος, καθώς στο παρελθόν το κόμμα έχει διαχειριστεί ανάλογες διαδικασίες. Ως παράδειγμα ανέφερε τις εκλογές του 2013, όταν η Ελένη Θεοχάρους, παρά την ήττα της στην εσωκομματική διαδικασία, στήριξε την υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη.