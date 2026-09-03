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Εκτεταμένες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, με χρήστες να αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης σε OpenAI, Claude, Grok, Google Gemini και Cursor. Η χρονική σύμπτωση των προβλημάτων ενισχύει την εκτίμηση ότι η αιτία πιθανότατα δεν βρίσκεται στα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε υποδομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

Στο Down Detector καταγράφηκε απότομη αύξηση των αναφορών για προβλήματα την ίδια χρονική στιγμή. Τα δεδομένα αυτά παραπέμπουν σε δυσλειτουργία που δεν σχετίζεται με τον κώδικα ή τους αλγορίθμους των ίδιων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ενδεχομένως με ευρύτερο τμήμα της διαδικτυακής υποδομής.

Μία από τις πιθανές αιτίες που εξετάζονται αφορά τις υποδομές των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή εταιρειών που διαχειρίζονται τεράστια κέντρα δεδομένων, όπως το AWS και το Microsoft Azure. Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες φιλοξενούν δεδομένα σε αυτές τις υποδομές ή διοχετεύουν την κίνησή τους μέσω κοινών σημείων διασύνδεσης (peering points).

Οι επιπτώσεις, πάντως, δεν εμφανίστηκαν μόνο στις ίδιες τις υπηρεσίες AI. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού όπως το Cursor παρουσίασαν επίσης προβλήματα σχεδόν αμέσως, καθώς η λειτουργία τους εξαρτάται από APIs της OpenAI και της Anthropic.

Η έκταση των αναφορών δείχνει, παράλληλα, ότι το φαινόμενο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν προβλήματα και σε άλλες, μη σχετιζόμενες μεταξύ τους υπηρεσίες.

Με βάση τις σχετικές ενδείξεις, το πρόβλημα ενδέχεται να συνδέεται με ευρύτερη δυσλειτουργία στη διεθνή δρομολόγηση της διαδικτυακής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Tier-1 transit και DNS.