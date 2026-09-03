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Να πάνε για ψώνια. Αυτή ήταν η προτεραιότητα για τους σχεδόν 5.000 ναύτες του USS Abraham Lincoln κατά τις πρώτες τους ώρες τους στη στεριά, καθώς ύστερα από 9 μήνες στη θάλασσα αποβιβάστηκαν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πατάγια της Ταϊλάνδης.

Οι (φειδωλοί σε δηλώσεις και δαπάνες) ναύτες κατέφυγαν κυρίως στα εμπορικά κέντρα και πλάνα τοςυ κατέγραψαν περιφέρονται κρατώντας τα ψώνια τους σε διάφορες τοποθεσίες, όπως το Hard Rock Hotel, ένα από τα δύο παραλιακά ξενοδοχεία, στα οποία τους επετράπη να διαμείνουν εκτός πλοίου.

Ίσως μετά από 250 ημέρες εγκλεισμού στο γκρίζο, χαλύβδινο πολεμικό πλοίο, η κανονικότητα μιας επίσκεψης σε ένα εμπορικό κέντρο να ήταν ακριβώς ό,τι χρειάζονταν.

Σημειωτέον ότι η απόβασή τους γίνεται σταδιακά.

Το BBC περιγράφει εικόνες στους δρόμους με τα στρατιωτικά κουρέματα, τα χαρακτηριστικά μουστάκια και τα μπλουζάκια του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, να ξεχωρίζουν ανάμεσα στο πλήθος της Πατάγια, όπου κάτοικοι και παραθεριστές κυκλοφορούν συνήθως με σαγιονάρες και ρούχα παραλίας.

Βεβαίως το θέρετρο αυτό ζωντανεύει τη νύχτα με πανηγύρι από εκατοντάδες πινακίδες νέον, πολύ θόρυβο και τολμηρά μπαρ.

Με αποταμιεύσεις 9 μηνών

Οι τοπικές επιχειρήσεις ήλπιζαν ότι οι Αμερικανοί ναύτες -που κατέφθασαν έχοντας αποδοχές εννέα μηνών στο «κομπόδεμα»- θα έδιναν μια δυνατή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Ετσι, από το βράδυ της Τετάρτης, ο διασημότερος πεζόδρομος της πόλης, η Walking Street, ήταν πανέτοιμη να τους υποδεχτεί, με μια τεράστια φωτεινή πινακίδα που καλωσόριζε το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

The USS Abraham Lincoln arrived in Thailand after 286 days at sea, including more than 250 consecutive days without a full port visit. Around 5,000 Sailors and Marines are disembarking at Laem Chabang for a five-day port visit, with many expected to travel to Pattaya.

Lady boys… pic.twitter.com/EESWpglNOE — Frankie™️🦅 (@B7frankH) September 3, 2026

Υπενθύμιζε πάντως ότι κάθε δραστηριότητα περί τη βιομηχανία του σεξ είναι απαγορευμένη, καθώς η πορνεία είναι, τυπικώς, παράνομη στην Ταϊλάνδη.

🔴 INFO – #Thaïlande 🇹🇭 : Les marins américains de l’USS Abraham Lincoln commencent à débarquer à #Pattaya pour quelques jours de repos, après 286 jours en mer. Le porte-avions nucléaire a accosté mercredi au port de Laem Chabang, avec près de 5 000 marins et Marines à son bord.… — FranceNews24 (@FranceNews24) September 3, 2026

Το αλκοόλ, ωστόσο, έρεε άφθονο. Και μέχρι να φθάσουν μεσάνυχτα, πολλοί από τους νεότερους ναύτες ήταν τόσο μεθυσμένοι, ώστε περπατούσαν στηριζόμενοι ο ένας στον άλλον.

Κάποιοι έμπαιναν διστακτικά στα κατακόκκινα ενδότερα των go-go bars, με τις ελαφρά ενδεδυμένες χορεύτριες.

«Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου»

Ένας από τους ναύτες λέει στο ΒΒC: «Λένε ότι βρισκόμαστε στη θάλασσα εδώ και εννέα μήνες. Για να είμαι ειλικρινής, έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου».

«Ήταν βαρετά. Πάνω στο πλοίο ποτέ δεν υπάρχει αρκετός χώρος. Είναι μεν μεγάλο, αλλά πάντα νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε πλοίο».

Ιδιοκτήτης εστιατορίου προσθέει ότι οι Αμερικανοί ναύτες έχουν «προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό» στην πόλη αλλά (επίσης στο BBC) μία ιδιοκτήτρια μπαρ παραπονείται ότι πολλοί από τους ναύτες δείχνουν απλώς να περιφέρονται, αντί να διασκεδάζουν στα μπαρ.

«Δεν έχουν πάει για ποτό ή κάτι άλλο», λέε. «Κυρίως περπατούν πάνω-κάτω. Δεν ξοδεύουν χρήματα όπως τα προηγούμενα χρόνια».

Φειδωλοί

Το πλήρωμα έχει εκπαιδευτεί αυστηρά ώστε να μη μιλά για τις συνθήκες πάνω στο USS Abraham Lincoln κατά τη διάρκεια της μακράς πολεμικής αποστολής του στην επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ορισμένοι ναύτες ήταν επιφυλακτικοί ακόμη και να ξεκινήσουν μια απλή συζήτηση.

Άλλοι παρέπεμπαν τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο τμήμα επικοινωνίας.

Και παντού στην Πατάγια ήταν ορατοί άνδρες με μπλουζάκια «SLG, δηλαδή Shore Liaison Group, το αντίστοιχο της δικής μας στρατονομίας.

Είναι η ομάδα που έχει καθήκον της να διατηρεί την πειθαρχία στη στεριά, να προσέχει τα μέλη του πληρώματος -κάποια από τα οποία είναι πολύ νεαρά και άπειρα- και να συντονίζονται με τις τοπικές αρχές κατά τις επισκέψεις των ναυτών σε λιμάνια.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο έχει διανύσει εννέα μήνες στη θάλασσα.

Η απόφαση για στάση στην Πατάγια ξρίνεται απολύτως λογική. Άλλωστε οι επισκέψεις του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σε λιμάνια της Ταϊλάνδης, παραδοσιακού και βάσει συνθηκών, συμμάχου των ΗΠΑ, είναι συνηθισμένες και διέπονται από καθιερωμένα πρωτόκολλα.

L'USS Abraham Lincoln en escale à Pattaya : pourquoi l'arrivée des 5.000 marins américains en Thaïlande fait tant parler

➡️ https://t.co/HYF6TytDPV pic.twitter.com/zhEpmkyAwJ — LCI (@LCI) September 3, 2026

naftemporiki.gr