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Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο του Κιέβου, κατά τη διάρκεια έρευνας για τον Ρώσο αντιπολιτευόμενο Στεπάν Καπλούνοφ.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι διερευνούσε φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης της Μόσχας εναντίον μέλους της ρωσικής αντιπολίτευσης. Πηγή στις ουκρανικές δυνάμεις είχε αποκαλύψει νωρίτερα στην Kyiv Independent ότι στόχος του σχεδίου ήταν ο Καπλούνοφ, υποδιοικητής του Ρωσικού Σώματος Εθελοντών (RVC), μιας παραστρατιωτικής μονάδας που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου και υπάγεται στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR).

Ο Καπλούνοφ είχε βρεθεί στην Ουκρανία για τους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 24 Αυγούστου, ωστόσο «απήχθη από αγνώστους στην αυλή του σπιτιού του», όπως ανέφερε το RVC σε ανάρτησή του στο Telegram την 1η Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι Αρχές ανακοίνωναν ότι το φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο είχε αποτραπεί, άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες για ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κίεβο.

New details emerged on the SBU-HUR shooting in Kyiv. HUR unit commander "Timur" claims SBU personnel detained a military intelligence officer without formal charges. He said an agreement on further legal procedures was reached with the Alpha commander, but other SBU personnel… https://t.co/WrHEIq7gxp pic.twitter.com/X2zisekEiM September 3, 2026

Το φερόμενο ρωσικό σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης

Σύμφωνα με την ουκρανική Γενική Εισαγγελία, στελέχη της SBU δέχθηκαν επίθεση από «μία από τις μονάδες των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουκρανίας», ενώ ερευνούσαν το φερόμενο σχέδιο.

«Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης για την τρομοκρατική ενέργεια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), σημειώθηκε ένοπλη επίθεση εναντίον στελεχών της SBU», ανέφερε η εισαγγελία σε ανάρτησή της στο Telegram. «Κατά την αντιμετώπιση της ένοπλης αντίστασης, οι αστυνομικές Αρχές έκαναν χρήση όπλων», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Ντμίτρο Λίτβιν επιβεβαίωσε ότι στο περιστατικό ενεπλάκησαν η SBU και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR και πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους επικεφαλής και των δύο υπηρεσιών και τους διέταξε να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για όσα συνέβαιναν.

🇺🇦⚔️🇺🇦 Keep going❗️



The culmination of the conflict between the SBU and the HUR occurred this morning.



HUR personnel were reportedly shouting exclusively in Russian, after which the SBU opened fire on them.



The tension in Kyiv remains high. The SBU accuses the HUR of working… https://t.co/LSFHndOAwz pic.twitter.com/h8rxh9rvgE September 3, 2026

«Απήχθη μέρα μεσημέρι»

Ο δικηγόρος του Καπλούνοφ και ένας διοικητής μονάδας της HUR παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Ο διοικητής της ειδικής μονάδας «Τιμούρ» της HUR, στην οποία υπάγεται το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών, υποστήριξε σε βίντεο που δημοσίευσε το Radio Free Europe/Radio Liberty ότι ο Καπλούνοφ «απήχθη μέρα μεσημέρι» από στελέχη της SBU και κρατήθηκε χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έπειτα από διαπραγματεύσεις και συμφωνία σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν, η SBU άρχισε να συλλαμβάνει εκπροσώπους της HUR. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στελέχη της SBU άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων αξιωματικών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Ταράς Μπορόβσκι, δικηγόρος του Καπλούνοφ, ανέφερε σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό ότι στελέχη της HUR τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών και ότι δύο από αυτά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. «Ο ένας πυροβολήθηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να κοπεί αρτηρία και να αιμορραγεί. Βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο. Ο δεύτερος νοσηλεύεται επίσης σε σοβαρή κατάσταση. Ο τρίτος έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα», δήλωσε στην Ukrainska Pravda.

⚡️In Kyiv, Shumskyi Street has been blocked due to a conflict between the SBU and HUR, — UP.

According to sources from "Ukrainska Pravda," the confrontation has been ongoing since morning. Preliminary reports indicate that three HUR members have been wounded.

Representatives of… pic.twitter.com/679iuyjHyC — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) September 2, 2026

Ο Μπορόβσκι, ο οποίος ανέφερε ότι βρισκόταν στο σημείο, κατήγγειλε ακόμη ότι στελέχη της SBU πραγματοποίησαν έκτακτη νυχτερινή έρευνα στο διαμέρισμα του Καπλούνοφ, χωρίς να επιτρέψουν την παρουσία του δικηγόρου του και χωρίς δικαστικό ένταλμα. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί η έρευνα πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου, εφόσον ο Καπλούνοφ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση από τις 23 Αυγούστου, και σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για ποιον λόγο συνελήφθη ο πελάτης του.

Ο δικηγόρος απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της SBU ότι απέτρεψε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Καπλούνοφ. Χαρακτήρισε την ανακοίνωση προσπάθεια δικαιολόγησης μιας εξωδικαστικής κράτησης και «επικοινωνιακό τέχνασμα».

Ο Μπορόβσκι είπε ακόμη ότι ο διοικητής της μονάδας «Τιμούρ» ήταν παρών κατά τη διάρκεια των ερευνών και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Καπλούνοφ αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ωστόσο παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται.

Ζελένσκι: «Απολύτως ντροπιαστική κατάσταση»

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αργότερα το περιστατικό «απολύτως ντροπιαστική κατάσταση» και ανακοίνωσε ότι ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο και το Κρατικό Γραφείο Ερευνών θα εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών σε πρόσωπα από τις ηγεσίες των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και τη διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών και από τις δύο υπηρεσίες.

«Εδώ, στην Ουκρανία, μπορεί κανείς να πυροβολεί μόνο εναντίον των Ρώσων κατακτητών, υπερασπιζόμενος τη χώρα», δήλωσε. «Καμία άλλη ανταλλαγή πυροβολισμών δεν θα θεωρηθεί ποτέ από το κράτος μας κάτι που επιτρέπεται σε οποιονδήποτε».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την απομάκρυνση του Όλεγκ Χράμοφ, επικεφαλής του τμήματος προστασίας κρατικών μυστικών της SBU. Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Κίριλο Μπουντάνοφ, ζήτησε τη διενέργεια «ενδελεχούς και αμερόληπτης έρευνας».

Προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ HUR και SBU

Βίαια περιστατικά μεταξύ της HUR και της SBU είναι σπάνια, δεν είναι όμως πρωτοφανή.

Τον Μάρτιο του 2022, η σορός του τραπεζίτη Ντένις Κιρέγεφ βρέθηκε στο κέντρο του Κιέβου, αφού πετάχτηκε από ένα βαν, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Ο Κιρέγεφ εργαζόταν για τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών και φέρεται να είχε εξασφαλίσει πληροφορίες για τα σχέδια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίες βοήθησαν την Ουκρανία να αντιμετωπίσει το αρχικό σχέδιο του Κρεμλίνου για την κατάληψη του Κιέβου.

Αργότερα συμμετείχε στις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας το 2022. Στη συνέχεια, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με υποψίες για προδοσία και κατηγορίες ότι ενεργούσε ως διπλός πράκτορας για λογαριασμό της Ρωσίας.

Το 2023, ο τότε επικεφαλής της HUR, Κίριλο Μπουντάνοφ, αρνήθηκε ότι ο Κιρέγεφ εργαζόταν για τη Ρωσία και υποστήριξε ότι δολοφονήθηκε από στελέχη της SBU.

«Συμμερίζομαι την άποψη και πιστεύω τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κ. Κιρέγεφ σκοτώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο της SBU, όταν πραγματοποιούσαν επιχείρηση εναντίον του», είχε δηλώσει. Το προεδρικό γραφείο είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το 2023 ότι ο θάνατος του Κιρέγεφ «συνδεόταν με τον ανεπαρκή συντονισμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών κατά την έναρξη του πολέμου».

protothema.gr