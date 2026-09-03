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Διαβεβαίωση για στήριξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις προσπάθειες αναβάθμισης και επίλυσης προβλημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και του German Medical Institute (Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο), έδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, στο πλαίσιο επίσκεψης μελών της Επιτροπής, στα δυο νοσηλευτήρια, το πρωί της Πέμπτης.

Σε δηλώσεις της μετά τη σύσκεψη στο ΓΝ Λεμεσού, η Σάβια Ορφανίδου ανέφερε πως το σημαντικότερο είναι «να συμβάλουμε θετικά και εποικοδομητικά, ώστε να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες για να σώζουμε ζωές, για να προστατεύουμε το μεγαλύτερο αγαθό, αυτό της υγείας».

Όπως είπε, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιο νοσηλευτήριο της Λεμεσού, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζονται επιτέλους να προχωρήσουν οι διαδικασίες για συγκεκριμένες τέσσερις ειδικότητες που χρειάζεται το ΓΝ Λεμεσού».

«Είμαστε έντονοι ότι πρέπει να επισπευστούν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθούν τα αναπτυξιακά έργα μετά από τόσα χρόνια», πρόσθεσε και υπέδειξε ότι η Επιτροπή θα βρίσκεται ξανά στο ΓΝ Λεμεσού, για να επιθεωρήσει την ολοκλήρωση τους, που σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, αναμένεται περί το τέλος του 2027.

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας έκανε έκκληση για αναβάθμιση της Αιματολογικής Κλινικής του ΓΝ Λεμεσού και ενίσχυση της με περαιτέρω ιατρούς, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά για ανάπτυξη ογκολογικών προγραμμάτων.

«Το ΓΝ Λεμεσού μπορεί σε κάποια φάση να προσφέρει και αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, γι’ αυτό θέλουμε, τα κρατικά μας νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα της ογκολογίας, να αναβαθμιστούν για να μπορέσουν να συγκριθούν και με άλλα νοσοκομεία και κλινικές στον ιδιωτικό τομέα», συμπλήρωσε.

Λέγοντας ότι καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΓΝ Λεμεσού και ευχαριστώντας όλο το προσωπικό, είπε ότι «πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλα αυτά, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ασθενή μας και να του προσφέρουμε αυτό που πρέπει», υπενθυμίζοντας ότι το ΓΝ Λεμεσού εξυπηρετεί, σε κάποιο βαθμό, και τις ανάγκες της Επαρχίας Πάφου.

Απευθυνόμενη προς την ηγεσία του ΟΚΥπΥ είπε πως, ως Επιτροπή Υγείας, «αναμένουμε από εσάς να προχωρήσετε με όλα τα μέτρα, άμεσα να προχωρήσετε διαδικασίες και άμεσα να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα, που σίγουρα υπάρχουν και αλλού, αλλά εμείς είμαστε εδώ να συμβάλουμε θετικά».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, ευχαρίστησε την Επιτροπή Υγείας για τη διαχρονική, όπως είπε, στήριξη, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός γνωρίζει τα προβλήματα και «έχουμε έγκαιρα τροχοδρομήσει λύσεις, με χρονοδιαγράμματα, τα οποία δεσμευόμαστε να κρατήσουμε και για τις ειδικότητες και να τελειώσουμε τις εργασίες εδώ στο νοσοκομείο».

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, ο ΟΚΥπΥ ξοδεύει αρκετά ποσά για υποδομές και εξοπλισμό, που ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ», ενώ τόνισε ότι «έχουμε ολοκληρώσει έγκαιρα το Σχέδιο Ανάκαμψης και προχωρούμε και με τα άλλα έργα, με τα οποία θα έχουμε τελειώσει μέχρι το 2027».

Ακολούθησε επίσκεψη στο Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο, όπου τα μέλη της Επιτροπής Υγείας της Βουλής ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και για θέματα στα οποία μπορεί η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει προς επίλυση τους.

Σε δήλωση της στο ΚΥΠΕ, η Σάβια Ορφανίδου είπε πως, κατά την επίσκεψη «είδαμε τις εξαίρετες εγκαταστάσεις και ενημερωθήκαμε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και από όλο τον κόσμο».

«Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες και αυτό αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς, αλλά την ίδια ώρα έχουμε ενημερωθεί και για τα προηγμένα ψηφιακά τεχνολογικά προγράμματα που χρησιμοποιούν για να κάνουν πιο καλή διάγνωση και να υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο την αποθεραπεία των ασθενών», συμπλήρωσε.

Διαβεβαίωσε τον Διευθύνων Σύμβουλο του GMI, καθηγητή Νικόλαο Ζαμπόγλου ότι «ως Επιτροπή Υγείας θέλουμε να συμβάλουμε θετικά και εποικοδομητικά σε οτιδήποτε που έχει σχέση με την αναβάθμιση του χώρου της ογκολογίας». Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, «αναμένουμε κι εμείς να δοθεί το πράσινο φως για την άδεια που αιτήθηκε το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγείας, για να λειτουργήσει επιτέλους, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μετά τη νομοθεσία που έχουμε περάσει, ως Κέντρο για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών».

Συγχαίροντας τον καθηγητή Ζαμπόγλου και όλο το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό «για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν», η κ.Ορφανίδου είπε πως η Επιτροπή Υγείας επιδιώκει όπως, μέσα από τη συμβολή της νομοθετικής εξουσίας και τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, «να μπορούμε να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας, να μπορούμε να υπηρετούμε ακόμη καλύτερα τον Κύπριο ασθενή».

Ευχαριστώντας την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο καθηγητής Ζαμπόγλου εξέφρασε την ικανοποίηση του για «την κατανόηση που επέδειξαν, όχι μόνο στην εξέλιξη του Κέντρου μας, αλλά και στα προβλήματα που μας βασανίζουν και ορισμένα από τα οποία είναι πολύ ουσιώδη και πρέπει γρήγορα να βρεθούν λύσεις».

Η Βουλή δείχνει ότι έχει την καλή διάθεση να παίξει το ρόλο που έχει αναλάβει, συνέχισε και υπέδειξε ότι «χρειάζεται όμως και ο κυβερνητικός παράγοντας που θέλω να πιστεύω ότι θα δείξει και αυτός κατανόηση».

Σε σχετική ερώτηση είπε ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το GMI έγκειται στο γεγονός ότι «ενώ λένε ότι η Λεμεσός πετά, η Λεμεσός δεν πετά, αλλά οι τιμές στη Λεμεσό πετούν». «Είναι πολύ δύσκολο, αυτή τη στιγμή, να καλύψουμε τις απαιτήσεις των εργαζομένων μας, όταν ταυτόχρονα οι υπηρεσίες μας στον ΟΑΥ υποβαθμίζονται συνέχεια και αυτό το πράγμα μας δυσκολεύει», είπε και σημείωσε πως «χρειάζεται καλή θέληση από όλους για να βρούμε λύσεις».

Ο καθηγητής Ζαμπόγλου ανέφερε, εξάλλου, ότι οι οποίες αναβαθμίσεις των υπηρεσιών υγείας «πρέπει να γίνονται ανθρωποκεντρικά» και ότι «η Βουλή έχει κάνει ένα σοβαρό βήμα θεσπίζοντας τον θεσμό του Συνηγόρου των Ασθενών και αυτό είναι μεγάλη ευκολία και για τους ασθενείς αλλά και για εμάς».

ΚΥΠΕ