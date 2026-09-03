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Ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πέβκουρ, ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, μετά από διαμάχη για πυρομαχικά 70 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Euronews αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά οβίδων πυροβολικού για την Ουκρανία από εταιρείες χωρίς προηγούμενο ιστορικό παραγωγής των συγκεκριμένων όπλων.

Ο εσθονικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ERR μετέδωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση συνήψε το 2024 συμφωνία για την προμήθεια οβίδων πυροβολικού για την Ουκρανία, καταβάλλοντας προκαταβολικά 70 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Ειρήνη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της αγοράς.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες, ωστόσο, δεν είχαν πουλήσει ποτέ στο παρελθόν ούτε μία οβίδα πυροβολικού. Η Εσθονία αμφισβητεί πλέον τις συμβάσεις σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο.

«Ένας ηγέτης πρέπει να έχει το θάρρος να αναλάβει την ευθύνη», έγραψε ο Πέβκουρ στο Facebook , προσθέτοντας ότι τα ευρήματα του ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και το Εσθονικό Κέντρο Αμυντικών Επενδύσεων (ECDI), έθεσαν ερωτήματα πολιτικής ευθύνης. Είπε ότι θα παραδώσει το χαρτοφυλάκιο άμυνας στον πρωθυπουργό Κρίστεν Μίχαλ.

Ο Πέβκουρ υπερασπίστηκε το ιστορικό του, λέγοντας ότι η Εσθονία είχε λάβει τις σωστές αποφάσεις για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ήταν «καλύτερα προστατευμένη από ποτέ». Ζήτησε επίσης συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της ίδιας της Εσθονίας.

*Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη (ΕΜΕ) είναι ένα μέσο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει συγκρούσεις, να οικοδομεί και να διατηρεί την ειρήνη και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα.

Naftemporiki.gr