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Τον περιορισμό της αναλογιστικής μείωσης για όσους συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος από 12% σε 7,5%, αποκλειστικά στο βασικό μέρος της σύνταξης, προβλέπει η κυβερνητική πρόταση που συζητήθηκε την Πέμπτη στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν να παρουσιαστεί η συνολική οικονομική εικόνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, περιλαμβανομένων του κόστους και των πηγών χρηματοδότησης. Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης των εισφορών, εάν αναλογιστική μελέτη καταδείξει ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για τη διατήρηση των προτεινόμενων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Από το 12% στο 7,5% μόνο για τη βασική σύνταξη

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι η κυβερνητική πρόταση προβλέπει μείωση της αναλογιστικής περικοπής από 12% σε 7,5% για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος.

Η ελάφρυνση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες θα εφαρμόζεται μόνο στο βασικό μέρος της σύνταξης και όχι στη συμπληρωματική σύνταξη. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αλλαγές της μεταρρύθμισης, εκτιμάται ότι οι επηρεαζόμενοι θα λάβουν μέση αύξηση περίπου 6%.

Το κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται σε €24 εκατ. για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και επιπλέον €12 εκατ. σωρευτικά για την επόμενη πενταετία.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση είναι ανοικτή σε εισηγήσεις και εσωτερικές διαφοροποιήσεις της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης.

Περίπου 80.000 οι επηρεαζόμενοι σε βάθος πενταετίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μουσιούττας, περίπου 40.000 από τους 120.000 σημερινούς συνταξιούχους έχουν υποστεί κάποια αναλογιστική μείωση.

Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι ακόμη περίπου 40.000 περιπτώσεις θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία, μεταξύ άλλων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Η μεταβατική ρύθμιση για τη μείωση του 12% θα καλύπτει τόσο τους υφιστάμενους συνταξιούχους όσο και όσους θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Μετά τη μεταβατική περίοδο θα εφαρμοστεί νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος θα παρέχει αυξημένο συνταξιοδοτικό όφελος σε όσους επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά το 65ο και έως το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Αυξήσεις συντάξεων από 5% έως 60%

Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι, ανάλογα με την περίπτωση, η μεταρρύθμιση προβλέπει αυξήσεις συντάξεων από 5% έως 60%, χωρίς να μειώνεται η σύνταξη κανενός.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης καταβολή εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το κράτος για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται μητέρες που παραμένουν εκτός εργασίας για να φροντίσουν τα παιδιά τους για περίοδο τριών ετών, άτομα με αναπηρία και άτυποι φροντιστές.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η ρύθμιση θα μπορεί να καλύπτει επίσης φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και νέους που αναζητούν εργασία μετά το σχολείο ή τη στρατιωτική θητεία.

Αναλογιστική μελέτη σε πέντε χρόνια

Αναφερόμενος στη βιωσιμότητα του συστήματος, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι σε πέντε χρόνια θα διενεργηθεί νέα αναλογιστική μελέτη.

Εάν η μελέτη καταδείξει ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για να συνεχιστούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, ενδέχεται να συζητηθεί αύξηση των εισφορών. Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για δυνητικό ενδεχόμενο και όχι για ειλημμένη απόφαση.

Σε περίπτωση αύξησης, πρόσθεσε, θα συνεισφέρουν και τα τρία μέρη.

Καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα του συστήματος αναμένεται να έχει και η νέα επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θα αξιοποιούνται τα ποσά που θα επιστρέφονται από το κράτος, καθώς και τα πλεονάσματα του Ταμείου, τα οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό, δεν θα κατακρατούνται πλέον από το κράτος.

Πρόθεση είναι να δημιουργηθεί δομή που θα λειτουργεί με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τη νομοθεσία για το Ταμείο Υδρογονανθράκων.

ΠΕΟ: Ζητεί την πλήρη οικονομική εικόνα

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους ζήτησε να παρουσιαστούν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα όλα τα οικονομικά δεδομένα της μεταρρύθμισης.

Όπως ανέφερε, πρέπει να διευκρινιστεί ποιο μέρος του κόστους θα καλυφθεί από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ποιο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζήτησε επίσης σύγκριση των νέων δαπανών με τη σημερινή συνολική κρατική συνεισφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Για τη μείωση του 12%, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η κυβερνητική πρόταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενη, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν προβληματισμοί επειδή αφορά μόνο το βασικό μέρος της σύνταξης.

Ζήτησε παράλληλα να αποσαφηνιστεί πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ενδεχόμενη αύξηση των εισφορών, ώστε να μην υπάρχει αβεβαιότητα για τα μελλοντικά δικαιώματα των ασφαλισμένων.

ΣΕΚ: Τρεις βασικές αρχές

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι η συντεχνία συμμετέχει στον διάλογο στη βάση τριών αρχών: να μη μειωθούν οι συντάξεις, να μην αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης και να μην αυξηθούν οι εισφορές.

Όπως είπε, οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτών των αρχών προκαλεί προβληματισμό ως προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Τόνισε επίσης ότι ο σχεδιασμός πρέπει να έχει ορίζοντα δεκαετιών και να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τις επόμενες γενιές.

Διευκρίνισε ότι η ΣΕΚ δεν ζητεί απλώς την πλήρη κατάργηση της μείωσης του 12%, αλλά έχει καταθέσει κοστολογημένη πρόταση για σταδιακό περιορισμό των επιπτώσεών της. Πρόσθεσε ότι μπορούν να συνδυαστούν στοιχεία από τις προτάσεις της Κυβέρνησης, της ΠΕΟ και της ΣΕΚ.

ΔΕΟΚ: Προσοχή στο βάρος για τις επόμενες γενιές

Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου αναφέρθηκε στις ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις των εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το 2029, το 2034 και το 2039.

Με τις αυξήσεις αυτές, οι εισφορές θα ανέλθουν από 8,8% σήμερα στο 10,3%, όπως σημείωσε, καλώντας σε προσοχή ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι επόμενες γενιές.

Πρόσθεσε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης εξαρτάται εν μέρει από την απόδοση της νέας επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου. Εάν αυτή δεν αποδώσει, είπε, το προσχέδιο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των εισφορών.

Η ΔΕΟΚ αναμένει επίσης διευκρινίσεις από τον Υπουργό Οικονομικών για το ύψος της κρατικής συνεισφοράς.

ΠΑΣΥΔΥ: Εξαίρεση για υποχρεωτική πρόωρη αφυπηρέτηση

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στρατής Ματθαίου έδωσε έμφαση στη βιωσιμότητα του Ταμείου και στην ανάγκη να μη μειωθεί η σύνταξη οποιουδήποτε εργαζομένου.

Επανέφερε παράλληλα το αίτημα για εξαίρεση από τη μείωση του 12% όσων υποχρεούνται να αφυπηρετούν πριν από το 63ο έτος.

Στις επηρεαζόμενες κατηγορίες περιλαμβάνονται αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και εκπαιδευτικοί.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ αναμένουν τον Υπουργό Οικονομικών

Η Βοηθός Γενική Διευθύντρια της ΟΕΒ Λένα Παναγιώτου ανέφερε ότι στη συνεδρία παρουσιάστηκαν τρεις κοστολογημένες προτάσεις για την αναλογιστική μείωση και ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία.

Η ΟΕΒ θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να εξεταστεί συνολικά και εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών αυξήσεων στις εισφορές. Θα τοποθετηθεί επί της συνολικής πρότασης αφού παρουσιαστούν από τον Υπουργό Οικονομικών τα οικονομικά δεδομένα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση «ζωντανή» και «παραγωγική», σημειώνοντας ότι ο Υπουργός Εργασίας εμφανίστηκε ανοικτός σε εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον αυτές παραμένουν εντός των διαθέσιμων οικονομικών περιθωρίων.

Το ΚΕΒΕ αναμένει επίσης την παρουσίαση του συνολικού κόστους και των πηγών χρηματοδότησης της μεταρρύθμισης, προτού καταθέσει συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το νομοσχέδιο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στη διαδικτυακή πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης «η-Διαβούλευση» και συγκεκριμένα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλούν κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα «η-Διαβούλευση».

ΚΥΠΕ