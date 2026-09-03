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Την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027 επιδιώκει η Κυβέρνηση, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν την πρώτη οικονομική διαφορά από την 1η Φεβρουαρίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας μετά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα γραφεία του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία, σηματοδότησε την έναρξη του κύκλου επαφών του Υπουργείου Εργασίας με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή, ενώ ο διάλογος με τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί.

Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου δήλωσε ότι ο ΔΗΣΥ θα μελετήσει το νομοσχέδιο και θα τοποθετηθεί τεκμηριωμένα, θέτοντας ως στόχο μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει επαρκείς συντάξεις χωρίς αύξηση των εισφορών ή της ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Ο διάλογος θα συνεχιστεί»

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν όλες οι πτυχές της μεταρρύθμισης, απαντήθηκαν ερωτήματα και κατατέθηκαν εισηγήσεις.

«Διεξήλθαμε όλες τις πτυχές του εγχειρήματος, λύσαμε απορίες, ακούσαμε εισηγήσεις και αποφασίσαμε ότι ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό σε προτάσεις και προβληματισμούς, με στόχο τη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής λύσης για τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και για τους εργαζομένους που θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, βασικός στόχος είναι να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και αξιοπρεπέστερο εισόδημα για τους συνταξιούχους.

Μεταρρύθμιση έπειτα από 46 χρόνια

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος έπειτα από περίπου 46 χρόνια, η οποία επιδιώκει να διορθώσει υφιστάμενες στρεβλώσεις και να λάβει υπόψη τόσο τις σημερινές ανάγκες όσο και τις προοπτικές της επόμενης τεσσαρακονταετίας.

Η μεταρρύθμιση συζητείται παράλληλα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία θα έχουν τον τελικό λόγο κατά την εξέταση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στη Βουλή, έτσι ώστε την 1η Ιανουαρίου του 2027 – ει δυνατόν – να μπορέσει, με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης αυτής, να νιώσει ο κάθε συνταξιούχος από την 1η Φεβρουαρίου τη διαφορά στην τσέπη, είτε μικρή είναι αυτή είτε μεγάλη», δήλωσε.

Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα

Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι κατά τον σχεδιασμό πρέπει να διαφυλαχθούν τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Όπως είπε, πρόκειται για δύο αλληλένδετους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν, ώστε η μεταρρύθμιση να μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του συστήματος.

Εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι ο ΔΗΣΥ θα λειτουργήσει ως σύμμαχος στην προσπάθεια, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει τη συνεργασία όλων των κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί δύο συνεδρίες την εβδομάδα για το συνταξιοδοτικό, καθώς και συνεδρίες ανά δεκαπενθήμερο για τον δεύτερο πυλώνα.

Η θέση του ΔΗΣΥ

Η Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της μεταρρύθμισης και οι πρόνοιες που αναμένεται να περιληφθούν στο νομοσχέδιο.

Χαρακτήρισε το συνταξιοδοτικό κρίσιμο ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας, καθώς συνδέεται τόσο με τη σημερινή κατάσταση όσο και με το μέλλον των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

«Θα περιμένουμε το νομοσχέδιο. Βεβαίως θα το μελετήσουμε, θα τοποθετηθούμε τεκμηριωμένα όπως κάθε φορά», ανέφερε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι το κόμμα επιδιώκει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη μεταρρύθμιση που θα παρέχει διαρκείς και επαρκείς συντάξεις χωρίς αύξηση των εισφορών και της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ έχει ήδη συστήσει ειδική ομάδα εργασίας για τη μελέτη της μεταρρύθμισης και διαβεβαίωσε τον Υπουργό ότι το κόμμα θα συμβάλει εποικοδομητικά στη συζήτηση.

ΚΥΠΕ